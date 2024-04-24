АВТОВАЗ разрабатывает гибридную модель Lada — вот что известно!

Новая модель Lada получит гибридный полный привод — от ДВС и электродвигателя

АВТОВАЗ ведет разработку полноприводной машины с гибридной силовой установкой. Об этом источник сообщает со ссылкой на представителя автогиганта Александра Виноградова. На конференции «Автонет» Виноградов сообщил, что компания видит в гибридных технологиях большую перспективу, нежели в чисто электрических.

Поэтому в данный момент разрабатывается прототип полноприводного гибридного автомобиля. По словам официального представителя, передняя ось будет иметь привод от традиционного ДВС, а задняя – от электродвигателя.

Напомним, автомобилей с гибридной силовой установкой ранее АВТОВАЗ не выпускал. Чисто электрические версии своих моделей предприятие периодически анонсирует, но дальше штучного выпуска дело пока не идет. Последней в этой череде была электро-Веста в 2016-м.

Что касается полного привода, то он может появиться на кроссовере (основой для которого послужит как раз Веста) – старт серийного выпуска запланирован на конец 2025 года. Впрочем, платформа Весты может оказаться и ни при чем: возможность проектирования полноприводного гибрида дает платформа CMF, которую АВТОВАЗ «унаследовал» от Renault и готовит к производству построенную не ней Lada Iskra.

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Источник: Автопоток