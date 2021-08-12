Новая Нива и Duster будут гибридными?!

Оба кроссовера разрабатываются на модульной платформе CMF-В.

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В данный момент в арсенале Renault имеется гибридная силовая установка E-Tech на базе 1,6-литрового мотора. Такая технология применяется на европейских Clio и Captur.

Как пишет издание L'Argus, в ближайшие годы компания планирует выпустить еще два варианта системы E-Tech. Одна версия создается на основе 1,8-литрового атмосферника (эволюция нынешнего 1.6) — увеличение рабочего объема позволит перейти к циклу Аткинсона, что повысит эффективность системы без потери мощности. Другая модификация будет базироваться на турбомоторе объемом 1,2 литра. Мощность составит 200 и 280 л. с.

Dacia Bigster

Новую гибридную силовую установку с 1.8 получит Dacia Duster третьего поколения, выход которого намечен на 2024 год. Аналогичная установка E-Tech предназначена и для серийного Dacia Bigster. Крупный кроссовер дебютирует в 2025 году. Гибрид с 1.2 появится еще раньше — в 2022 году.

Концепт Lada Niva

Вышеупомянутые модели построены на платформе CMF. Эту архитектуру также примерят принципиально новые модели Lada: Niva третьего поколения и кроссовер C-класса. Так что Ниве также может достаться гибридная силовая установка. Кроме того, новую Ниву оснастят 1,8-литровым бензиновым двигателем ВАЗ и 1,3-литровым турбомотором Renault.

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Фото: Dacia и АВТОВАЗ