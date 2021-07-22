Длинную Ниву снимают с конвейера? Проверили слух

Многие считают, что ее со дня на день вытеснит более современная Niva Travel.

Материалы по теме Известна дата остановки выпуска Lada Niva Travel

Слухи о снятии с производства длиннобазной версии классической Нивы, именуемой ныне Niva Legend 5-дв., появляются регулярно — с тех пор, как в модельном ряду бренда Lada появилась Niva Travel, суть перелицованная Chevrolet Niva. Основание для слухов вроде бы понятное: внедорожники на единой агрегатной базе, с почти идентичными характеристиками, обе имеют пятидверный кузов...

В июле домыслы на эту тему появились вновь — по причине переноса сборки Niva Travel с завода ЛЗТ на главный конвейер АВТОВАЗа, где этот внедорожник будет соседствовать на одной линии с Нивами первого поколения — трех- и пятидверной. Последнюю машину на ЛЗТ, согласно ранее опубликованной неофициальной информации, должны были собрать 21 июля. А главный конвейер АВТОВАЗа должен начать выпускать товарные Niva Travel во второй половине августа.

Прежнее место сборки Niva Travel — завод «Лада Запад Тольятти». С августа он будет законсервирован

Однако на поверку оказалось, что это совершенно не означает прекращение выпуска пятидверной Niva Legend — по крайней мере, пока. «Нетипичный АВТОВАЗ» публикует производственный план АВТОВАЗа на сентябрь, и из плана следует, что в первый осенний месяц Niva Legend 5-дв. будет выпускаться в пяти комплектациях — равно как и Niva Travel. А вариантов окраски кузова для «классической» пятидверки запланировано даже больше, чем для Travel.

Длиннобазная Niva Legend сравнительно сложна и дорога в производстве, однако отказаться от нее в одночасье АВТОВАЗ не может: она, при том же списке основных опций, куда дешевле, чем Niva Travel, а кроме того, незаменима для многих служб, покупающих Нивы в рамках госзаказа.

Кроме того, в производство возвращается специальная версия «короткой» Нивы — Niva Bronto.

Фото: АВТОВАЗ