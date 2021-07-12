Известна дата остановки выпуска Lada Niva Travel

Сборка внедорожников переносится с завода ЛЗТ на главный конвейер АВТОВАЗа.

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На АВТОВАЗе продолжаются работы по переносу производства внедорожника Niva Travel с мощностей «Лада Запад Тольятти» (ЛЗТ) на главный конвейер Волжского автозавода. Источник, знакомый с ходом работ, сообщил администраторам сообщества «Нетипичный АВТОВАЗ», что последняя машина на ЛЗТ будет собрана 21 июля.

Напомним, завод ЛЗТ ранее являлся совместным предприятием, назывался GM-AVTOVAZ и выпускал Chevrolet Niva. После перехода в собственность АВТОВАЗа было принято решение о консервации этого завода и переносе сборки перелицованной Нивы (теперь Niva Travel) на главный конвейер, а именно — на ту нитку, где собирается соплатформенная Нива первого поколения, Niva Legend.

Ранее стало известно, что до конца июля на новом месте сборки уже произведут определенное количество машин, но это будут предсерийные образцы, предназначенные для отработки процесса. Товарные машины пойдут по конвейеру во второй половине августа.

По предварительным оценкам, жизненный цикл Niva Travel и Niva Legend очерчен примерно 2025–2026 годами. Обе машины будут собирать на главном конвейере. А самую первую Niva Travel там собрали в тестовом режиме еще в мае.

Фото: АВТОВАЗ