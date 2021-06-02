На главном конвейере АВТОВАЗа собрали первую Niva Travel — журнал За рулем

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На главном конвейере АВТОВАЗа собрали первую Niva Travel

Начало серийного производства ожидается во второй половине августа.

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АВТОВАЗ официально подтвердил перенос производства Niva Travel

На заводе АВТОВАЗ в Тольятти продолжаются процессы, связанные с переносом места сборки внедорожника Niva Travel. Напомним, сейчас эту модель собирают на находящемся с основными производствами автогиганта заводе «Лада Запад Тольятти» (ЛЗТ), которое ранее называлось GM-AVTOVAZ и выпускало Chevrolet Niva.

Теперь принято решение этот завод законсервировать, а сборку машин перенести на одну из линий основного конвейера, а именно на ту, с которой сейчас сходят Нивы первого поколения — Niva Legend. В конце мая, как пишет Avtograd News, на этой линии уже собрали первую Niva Travel серебристого цвета. Таким образом, на главном конвейере началась отработка технологической цепочки производства этих автомобилей.

На заводе ЛЗТ модель Niva Travel серийно выпускают с декабря 2020 года
На заводе ЛЗТ модель Niva Travel серийно выпускают с декабря 2020 года

До конца июля, сообщает источник, будет собрано определенное количество машин, предназначенных не для продажи, а для настройки техпроцесса. А серийное производство начнется во второй половине августа после окончания корпоративного отпуска на АВТОВАЗе.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva Travel (13)

LADA 2015 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

1. Достойная подвеска "для Российских дорог" 2. Правильные кресла. 3. Доступна для гаражного ремонта.

Недостатки:

1. ТСУ должно быть в базе всех комплектаций. 2. Движку как минимум не хватает 20% 3. Подогрев сидений без регулировки. 4. Некачественная сборка системы воздуховодов печки/кондиционера

Комментарий:

Пока этой машине нет адекватной альтернативы. Ближайший конкурент — Дастер.

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