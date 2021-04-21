Десятки новых Niva Travel: завод по производству внедорожников засняли с дрона

Если вы мечтали посмотреть, как выглядит автомобильный завод с воздуха, то это ваш шанс. Все корпуса и товарные площадки с автомобилями — как на ладони.

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Внедорожники Lada Niva Travel выпускаются на заводе «Лада Запад Тольятти», недавно АВТОВАЗ публиковал подробное видео о том, как устроены на этом предприятии производственные процессы. В апреле 2021 года появился еще один ролик об ЛЗТ (бывший GM-AVTOVAZ), его опубликовал ютубер Александр Карягин, специализирующийся на съемке с воздуха.

В видео подробно показана территория завода — дрон пролетает над производственными корпусами (окраска, сборка, вспомогательные, административные) и снимает десятки товарных автомобилей, готовых к отгрузке. Видно, что сразу за выкрашенными в голубой корпусами ЛЗТ начинаются белые фасады — дочерний завод по территории примыкает к головному АВТОВАЗу, откуда поставляются компоненты для сборки внедорожников.

Протяженность конвейера завода составляет 481 метр. Известно, что за 20 лет в производство было внесено больше 25 000 улучшений. В финале ролика коптер подлетает почти вплотную к одной из товарных машин — мы оказываемся фактически на территории завода.

По неофициальной информации, сборка Lada Niva Travel в скором времени будет перенесена с ЛЗТ на одну из основных конвейерных линий АВТОВАЗа.

Видео: YouTube/Александр Карягин