Как делают Lada Niva Travel? Раскрыты все подробности

За почти 20 лет в производство внесли больше 25 000 улучшений.

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Автомобили Lada Niva Travel выпускают на предприятии в Тольятти, которое раньше называлось GM-AVTOVAZ, а в декабре 2019 года стало дочерней компанией АВТОВАЗа и теперь называется «Лада Запад Тольятти» (ЛЗТ). Ресурс «На заводе» рассказал о том, как на этом заводе собирают автомобили.

На территории более 137 тысяч квадратных метров расположены цеха окраски, сборки и вспомогательные, а также площадка, где идет подготовка к отгрузке и административный корпус. На заводе имеется более 1984 единиц технологического оборудования. Производство довольно компактное, кузова в сборе и основные агрегаты поставляются с АВТОВАЗа, протяженность конвейера составляет 481 метр.

Серийное производство автомобиля Chevrolet Niva здесь началось в 2002 году. За эти годы работники внедрили более 25 тысяч различных изменений, повлиявших на эргономику, производственную инфраструктуру, производительность и автоматизацию. Например, здесь есть green zone — зоны, где рабочие трудятся сидя в креслах, так удобнее выполнять операции под днищем автомобиля.

С 2016 года платформу с кузовом собираемого автомобиля, вес которой составляет более полутора тонн, перемещает между линиями специально модифицированный штабелер, исключающий физические усилия. А в 2017 году на стациях установки колес появились пневматические манипуляторы, которые помогают снимать колеса со стеллажей и ставить на машину.

Кроме того, сейчас на сборке работают четыре роботизированные тележки, которые перевозят двери на линию подсбора. Когда их не было, платформы с дверьми перемещали люди. А уже в 2020 году на окраске кузовов внедрили систему SSAR (соблюдение запланированного порядка), и теперь можно отслеживать выполнение конкретных заказов по цветам и комплектациям.

С 2002 года завод выпустил более 750 000 автомобилей, при этом внедорожников Niva Travel с декабря 2020 года уже успели сделать свыше 6000 единиц.

А вот производство предыдущей версии, модели Lada Niva, выпускавшейся с лета 2020 года, окончательно свернули в марте 2021-го.

Фото: na-zavode.ru