АВТОВАЗ больше не выпускает Lada Niva — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

АВТОВАЗ больше не выпускает Lada Niva

Ее полностью заменила Niva Travel.

Материалы по теме
Что осталось за кадром рекламы Niva Travel (видео)

Завод «Лада Запад Тольятти» (ЛЗТ) в Тольятти прекратил выпускать внедорожники Lada Niva. После запуска обновленной версии под именем Lada Niva Travel прежние Lada Niva (экс-Chevrolet) еще продолжали сходить с конвейера, но в настоящий момент их выпуск остановлен, сообщает Лада.Онлайн, уточняя, что информацию уже подтвердили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Внедорожник под именем Niva просуществовал в модельном ряду Lada совсем недолго. Официально сборка стартовала в июле 2020 года, хотя независимые источники сообщали о старте производства еще весной прошлого года. Но уже в декабре по конвейеру параллельно пошла Lada Niva Travel, которая теперь окончательно вытеснила Ниву со сборки. Пока внедорожники Lada Niva есть в продаже у дилеров бренда — по состоянию на 3 марта 2021 года их количество составляет 193 единицы.

Теперь ЛЗТ выпускает только модель Lada Niva Travel. От прежнего варианта она отличается обновленной передней частью кузова и оригинальными светодиодными фонарями в задней части. Интерьер и техническая часть изменений не претерпели.

  • В феврале 2021 года появилась информация, что Niva Travel заменит длиннобазную Niva Legend в модельном ряду, однако в начале марта производство пятидверной Легенды возобновилось после продолжительного перерыва.

Фото: АВТОВАЗ

685
Оцените материал
2:0

Отзывы о LADA Niva Travel (12)

LADA 2017 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Достойная проходимость даже без тюнинга. Шикарная подвеска, на проселке самое то, низкая стоимость запчастей.

Недостатки:

За те деньги, что она продается у нее нет недостатков.

Комментарий:

"Шевиком" владею с января 2017 года. Поехал 70000 км. За это время поменял стойки, реактивные тяги, трапецию, радиатор печки, подшипник ступичный передний левый, подшипник ступичный задний правый. На все потратил примерно 40000 рублей. Машина покупалась осознанно и под конкретные задачи...

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...