АВТОВАЗ больше не выпускает Lada Niva

Ее полностью заменила Niva Travel.

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Завод «Лада Запад Тольятти» (ЛЗТ) в Тольятти прекратил выпускать внедорожники Lada Niva. После запуска обновленной версии под именем Lada Niva Travel прежние Lada Niva (экс-Chevrolet) еще продолжали сходить с конвейера, но в настоящий момент их выпуск остановлен, сообщает Лада.Онлайн, уточняя, что информацию уже подтвердили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Внедорожник под именем Niva просуществовал в модельном ряду Lada совсем недолго. Официально сборка стартовала в июле 2020 года, хотя независимые источники сообщали о старте производства еще весной прошлого года. Но уже в декабре по конвейеру параллельно пошла Lada Niva Travel, которая теперь окончательно вытеснила Ниву со сборки. Пока внедорожники Lada Niva есть в продаже у дилеров бренда — по состоянию на 3 марта 2021 года их количество составляет 193 единицы.

Теперь ЛЗТ выпускает только модель Lada Niva Travel. От прежнего варианта она отличается обновленной передней частью кузова и оригинальными светодиодными фонарями в задней части. Интерьер и техническая часть изменений не претерпели.

В феврале 2021 года появилась информация, что Niva Travel заменит длиннобазную Niva Legend в модельном ряду, однако в начале марта производство пятидверной Легенды возобновилось после продолжительного перерыва.

Фото: АВТОВАЗ