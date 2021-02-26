Что осталось за кадром рекламы Niva Travel (видео) — журнал За рулем

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Что осталось за кадром рекламы Niva Travel (видео)

АВТОВАЗ показал, как снимались рекламные ролики обновленного внедорожника. Съемки шли в живописных местах Сочи.

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Вскоре после запуска рекламной компании внедорожника АВТОВАЗ опубликовал бэкстейдж — видеоролик, рассказывающий о том, как шли съемки нескольких видео, задействованных в продвижении модели.

Разбрасывать песок, грязь и воду колесами LADA Niva Travel очень увлекательно. Так же, как снимать об этом видео. Правда, создание даже короткого ролика требует кучу времени, оборудования и ресурсов. Но результат и, главное, удовольствие от процесса стоят того! Мы решили поделиться с вами эмоциями и показать, как это было. Вам захотелось пересмотреть ролик? Если да, то, значит, у нас все получилось. А с теми, кому понравилась музыка, делимся ссылкой на трек: linktr.ee/needshes», — пишет официальное сообщество Lada ВКонтакте.

Съемки проходили в живописных местах Сочи — в частности, в кадр попал самый высокий мост в России близ микрорайона Чемитоквадже, а также ресторан Karma, гостиница Рэдисон Блю Ресорт Энд Конгресс Центр, оживленные улицы города, гравийная дорога под железнодорожным мостом, живописные леса и ущелья.

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В показанном ролике можно увидеть несколько забавных моментов, связанных с видеопроизводством — например, как создаются эффектные брызги грязи на кузове или формируется отражение движущися веток на лобовом стекле. В бэкстейдж вошла даже съемка того момента, когда Нива в эффектном заносе влетает в кадр.

Рекламная компания обновленной Нивы началась в начале февраля 2021 года вместе со стартом продаж. Помимо основного коммерческого ролика длительностью около минуты, было еще четыре коротких видео. В них двое зевак сомневались в том, что это «точно Нива», глава семейства отказывался покидать салон машины, чтобы идти за покупками, грузчик удивлялся вместимости багажника, а медведи позировали на камеру заднего вида.

Видео: Youtube/Лада.Онлайн

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Отзывы о LADA Niva Travel (12)

LADA 2017 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Достойная проходимость даже без тюнинга. Шикарная подвеска, на проселке самое то, низкая стоимость запчастей.

Недостатки:

За те деньги, что она продается у нее нет недостатков.

Комментарий:

"Шевиком" владею с января 2017 года. Поехал 70000 км. За это время поменял стойки, реактивные тяги, трапецию, радиатор печки, подшипник ступичный передний левый, подшипник ступичный задний правый. На все потратил примерно 40000 рублей. Машина покупалась осознанно и под конкретные задачи...

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