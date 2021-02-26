Что осталось за кадром рекламы Niva Travel (видео)

АВТОВАЗ показал, как снимались рекламные ролики обновленного внедорожника. Съемки шли в живописных местах Сочи.

Вскоре после запуска рекламной компании внедорожника АВТОВАЗ опубликовал бэкстейдж — видеоролик, рассказывающий о том, как шли съемки нескольких видео, задействованных в продвижении модели.

Разбрасывать песок, грязь и воду колесами LADA Niva Travel очень увлекательно. Так же, как снимать об этом видео. Правда, создание даже короткого ролика требует кучу времени, оборудования и ресурсов. Но результат и, главное, удовольствие от процесса стоят того! Мы решили поделиться с вами эмоциями и показать, как это было. Вам захотелось пересмотреть ролик? Если да, то, значит, у нас все получилось. А с теми, кому понравилась музыка, делимся ссылкой на трек: linktr.ee/needshes», — пишет официальное сообщество Lada ВКонтакте.

Съемки проходили в живописных местах Сочи — в частности, в кадр попал самый высокий мост в России близ микрорайона Чемитоквадже, а также ресторан Karma, гостиница Рэдисон Блю Ресорт Энд Конгресс Центр, оживленные улицы города, гравийная дорога под железнодорожным мостом, живописные леса и ущелья.

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В показанном ролике можно увидеть несколько забавных моментов, связанных с видеопроизводством — например, как создаются эффектные брызги грязи на кузове или формируется отражение движущися веток на лобовом стекле. В бэкстейдж вошла даже съемка того момента, когда Нива в эффектном заносе влетает в кадр.

Рекламная компания обновленной Нивы началась в начале февраля 2021 года вместе со стартом продаж. Помимо основного коммерческого ролика длительностью около минуты, было еще четыре коротких видео. В них двое зевак сомневались в том, что это «точно Нива», глава семейства отказывался покидать салон машины, чтобы идти за покупками, грузчик удивлялся вместимости багажника, а медведи позировали на камеру заднего вида.

Чем Niva Travel отличается от предыдущих версий Нивы? Об этом АВТОВАЗ рассказал на презентации внедорожника.

Видео: Youtube/Лада.Онлайн