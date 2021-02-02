Обновленная Лада Нива: 5 впечатлений (+ большая проблема)

Дорестайлинговый вариант (известный как Шевроле Нива) был дешевле на 10–26 тысяч в зависимости от комплектации.

Материалы по теме Новый бюджетник или восьмилетка за те же деньги? Вывод однозначный!

Шоссе, грунтовки, лесные дороги с колеей от ГАЗ-66 — было всякое на моем тесте обновленного внедорожника Lada Niva Travel в Самарской области.

Новый дизайн — это хорошо!

Каждый второй видит в этом «лице» Тойоту RAV4. Да, что-то общее есть. Когда я закрыл ладонью гигантскую ладью на решетке радиатора, сходство стало еще очевиднее. Угловатое «лицо» и широкие окантовки колесных арок не очень вяжутся с округлыми боковинами, которые дизайнер Валерий Семушкин нарисовал три десятка лет назад. Но, право, даже такие изменения — это движение вперед, пусть и мелкими шагами.

Подробный видеообзор новой Нивы Travel смотрите на нашем Youtube-канале по этой ссылке.

Новые фары — светят не лучше прежних

Фары поставляет фирма Bosch, и я считаю их украшением машины. Однако светодиодов в них нет — даже дневные ходовые огни сделаны на лампах накаливания. Более того: они не линзованные, а потому светят примерно так же, как средние рефлекторные фары. Цена одной фары — около 8000 рублей.

Материалы по теме Lada Niva Travel заменит длинную Niva Legend (ВАЗ-2131)

Я не ездил ночью — захватил лишь сумерки. И головной свет меня не впечатлил. Пучок ближнего света не очень широкий и не очень яркий, желтоватого цвета. Дальний тоже показался «рыхлым» и сконцентрированном по центру.

Конечно, выводы делать рано — надо поездить и ночью.

Кстати, имейте в виду, что омывателей фар по-прежнему нет и не будет.

Омыватель камеры заднего вида — полезная вещь

Материалы по теме Niva Travel в самой простой комплектации: все особенности

Эта камера появилась, еще когда машину звали Chevrolet Niva. Но установлена она так низко и в такой зоне, что становится грязной быстрее, чем доберешься от дома до булочной. Поэтому омыватель камеры — штука хорошая. Включается она примитивно: нажатием рычажка омывателя двери багажника. Вы поняли: моются одновременно и стекло, и камера. Расход омывайки большой, но это лучше, чем каждый день протирать камеру. Умельцы наверняка будут искать варианты раздельного подключения омывателя камеры — с индивидуальной кнопки.

Омыватель будет только на самых дорогих версиях машины — либо Travel Luxe (890 000 рублей), либо Travel Luxe Off-road (905 900). Потому что только в таких версиях есть мультимедийная система, на которую выводится изображение с камеры заднего вида. Нет мультимедийки — нет камеры. Нет камеры — нет и омывателя.

Четыре буксировочные проушины — здорово

Хорошая буксировочная проушина хоть раз в жизни, да пригодится. У обновленной машины по две мощные буксировочные проушины спереди и сзади — отличное подспорье на бездорожье: не придется исхитряться, если надо тащить машину с «неудобной» стороны.

Но карманы под проушины не очень большие, поэтому мощный крюк от силовой стропы может не зайти. Либо зайдет, но поцарапает красивую пластмассу. Лучше иметь на всякий пожарный буксировочную серьгу, которую проще повесить — она и вреда не нанесет.

Задние фонари — на светодиодах

Материалы по теме 5 вариантов новой Нивы — какой вам по душе?

Да, на скорость не влияют — можно было и не менять. Но красивые! Выпускает их фирма Освар (входит в группу КАМАЗ). Фонари закрыты единым темным рассеивателем, а цвет дают светодиодные секции — соответственно, желтый, красный или белый.

Фонари настолько удачно вписались в облик машины, что наверняка многие захотят поставить такие же на свои старые Нивы. Лайфхак: по размерам и посадочным местам новые фонари полностью соответствуют старым, нужно будет слегка повозиться с подключением. За два фонаря просят около 16,5 тыс. рублей, но пока что проблема не столько в цене, сколько в наличии: новые фонари еще поискать надо.

Двигатель? Старый!

Материалы по теме Niva Travel и Lada Largus FL показали во всех подробностях

И это главная проблема, которая оттолкнет многих. С рождения Ниве (еще той, ВАЗ-2121) «не хватало» мотора. Ни увеличение рабочего объема, ни пятиступенчатая коробка кардинально эту проблему не решили, хотя прошло уже сорок с лишним лет! Мотор более-менее надежно шумоизолировали, вибраций тоже не очень много — во всяком случае, на новой машине. Но силенок не хватает почти всегда. На подъеме переходишь на четвертую, а то и на третью. А расход — конский. Видимо, поэтому из трип-компьютера исчез указатель среднего расхода топлива — чтобы ежеминутно не нервировать. Хотя заезжать на АЗС придется так же часто, как и прежде: расход большой, бак маленький (58 л).

Новый мотор, новая коробка (многие мечтают об автомате) — всё это случится, но не сейчас и даже не завтра. И не с этой машиной. Ждем 2024 год, когда на свет появится совершенно новая Нива — на одной платформе с Дастером следующего поколения. Это будет гораздо более современная машина. Из другой жизни. И по другой цене.

Материалы по теме Здесь можно выиграть Lada Niva Travel

Lada Niva Travel: цены

Travel Classic — 748 000 рублей

Travel Comfort — 805 000 рублей

Travel Comfort Off-road — 845 000 рублей

Travel Luxe — 891 000 рублей

Travel Luxe Off-road — 906 000 рублей

Три Нивы Трэвел будут разыграны среди участников Гран-при «За рулем» 2021. Участвуйте в голосовании и выигрывайте!