Niva Legend c длинной базой: судьба под вопросом

Производство приостановлено как минимум до марта.

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Версия отечественного внедорожника с длинной колесной базой, Niva Legend 5-дв. в настоящее время не собирается на конвейере АВТОВАЗа в Тольятти — по неофициальным данным, производство приостановлено с 4 февраля, и связано оно с нехваткой комплектующих. AvtoVAZ News сообщает, что его возобновление в марте пока находится под вопросом.

По неподтвержденным данным, Niva Legend 5-дв. должна завершить жизненный цикл в конце 2021 года — ее место и в модельном ряду, и на конвейере АВТОВАЗа займет Niva Travel, которую сейчас выпускает дочернее предприятие «Лада Запад Тольятти» (ЛЗТ).

До переименования в январе 2021 года пятидверная Niva Legend, как и короткая версия, называлась Lada 4x4

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В качестве вероятной причины такой замены называется «внутренний каннибализм», потому что после появления в линейке Niva Travel (ранее — Lada Niva и Chevrolet Niva) у производителя оказалось две модели с близкими потребительскими свойствами.

Многие поклонники марки не согласились с этим, подчеркивая, что автомобили рассчитаны на совершенно разные задачи.

Отметим, что «длинная» Niva Legend недешева по себестоимости, потому что в процессе ее производства перекраивается стандартный (короткий) кузов, а ряд деталей (например, топливный бак) являются оригинальными.

Что касается трехдверки, то ее планируют выпускать до 2026 года, а недавно она получила новую топ-версию.

Фото: АВТОВАЗ