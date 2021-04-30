АВТОВАЗ официально подтвердил перенос производства Niva Travel — журнал За рулем

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АВТОВАЗ официально подтвердил перенос производства Niva Travel

Завод «Лада Запад Тольятти» законсервируют уже в августе.

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АВТОВАЗ объявил о переносе производства внедорожника Lada Niva Travel. Этот автомобиль, до рестайлинга называвшийся Chevrolet Niva и Lada Niva, сейчас выпускается на дочернем предприятии «Лада Запад Тольятти» (бывший GM-AVTOVAZ), но после летнего корпоративного отпуска эта производственная площадка будет законсервирована.

Таким образом, поступавшие в течение последнего времени неофициальные данные теперь подтверждены официально: производство Niva Travel переносится на основную производственную площадку — конвейерную линию АВТОВАЗа, где сейчас выпускают Niva Legend. Нивы двух поколений будут собирать на одной конвейерной «нитке».

Сборочная линия на заводе «Лада Запад Тольятти»
Сборочная линия на заводе «Лада Запад Тольятти»

Пресс-служба АВТОВАЗа уточняет, что в результате переноса производства сотрудники «Лада Запад Тольятти» станут сотрудниками АВТОВАЗа и получат доступ к расширенным социальным льготам и гарантиям, предусмотренным коллективным договором автогиганта.

  • С 2002 года выпускавшийся под именем Chevrolet Niva, в 2020 году внедорожник получил вазовскую ладью на радиаторную решетку и название Lada Niva, но уже в начале марта 2021 года выпуск этих машин был прекращен.
  • После этого завод полностью перешел на сборку рестайлингового варианта — Lada Niva Travel.

Фото: АВТОВАЗ

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