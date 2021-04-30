АВТОВАЗ официально подтвердил перенос производства Niva Travel

Завод «Лада Запад Тольятти» законсервируют уже в августе.

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АВТОВАЗ объявил о переносе производства внедорожника Lada Niva Travel. Этот автомобиль, до рестайлинга называвшийся Chevrolet Niva и Lada Niva, сейчас выпускается на дочернем предприятии «Лада Запад Тольятти» (бывший GM-AVTOVAZ), но после летнего корпоративного отпуска эта производственная площадка будет законсервирована.

Таким образом, поступавшие в течение последнего времени неофициальные данные теперь подтверждены официально: производство Niva Travel переносится на основную производственную площадку — конвейерную линию АВТОВАЗа, где сейчас выпускают Niva Legend. Нивы двух поколений будут собирать на одной конвейерной «нитке».

Сборочная линия на заводе «Лада Запад Тольятти»

Пресс-служба АВТОВАЗа уточняет, что в результате переноса производства сотрудники «Лада Запад Тольятти» станут сотрудниками АВТОВАЗа и получат доступ к расширенным социальным льготам и гарантиям, предусмотренным коллективным договором автогиганта.

С 2002 года выпускавшийся под именем Chevrolet Niva, в 2020 году внедорожник получил вазовскую ладью на радиаторную решетку и название Lada Niva, но уже в начале марта 2021 года выпуск этих машин был прекращен.

После этого завод полностью перешел на сборку рестайлингового варианта — Lada Niva Travel.

Фото: АВТОВАЗ