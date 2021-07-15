Известны сроки начала продаж Niva Legend Bronto — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Известны сроки начала продаж Niva Legend Bronto

По предварительным данным, версия с улучшенными внедорожными характеристиками вернется в автосалоны в середине августа.

Материалы по теме
АВТОВАЗ остановил продажи Lada 4x4 Bronto

На АВТОВАЗе готовят перезапуск модификации Нивы с улучшенными внедорожными характеристиками, об этом сообщает ресурс Лада.Онлайн со ссылкой на одного из официальных дилеров Lada. По данным источника, 14 июля 2021 года дилерам поступили распоряжения о начале обучения техперсонала и сотрудников отдела продаж по Lada Niva Legend Bronto, а также рекомендации о заключении договоров на поставку этих модификаций. Ориентировочные сроки возобновления продаж — примерно через месяц.

Напомним, автомобиль под названием Lada 4x4 Bronto с 2017 года выпускали мелкими сериями на «ВИС-АВТО», дочернем предприятии АВТОВАЗа. Ежемесячно производилось по 100–120 автомобилей, причем каждая из машин, как правило, была предзаказана. Версия Бронто отличалась усиленными пружинами, амортизаторами и задним мостом, увеличенным с 205 до 240 мм клиренсом, винтовыми самоблоками спереди и сзади, расширителями колесных арок, внедорожными шинами и оригинальными бамперами.

Так выглядела Lada 4x4 Bronto, модификация до переименования и обновления основной модели. В 2020 году такие машины стоили от 742 900 до 806 900 рублей
Так выглядела Lada 4x4 Bronto, модификация до переименования и обновления основной модели. В 2020 году такие машины стоили от 742 900 до 806 900 рублей

Весной 2020 года производство этих машин остановили — базовый вариант Lada 4x4 (сейчас — Niva Legend) пережил обновление, а процесс его распространения на Бронто по каким-то причинам застопорился. По неофициальным данным, предприятие «ВИС-АВТО» проходило сертификацию по стандартам Renault Group. В октябре 2020 года модификация исчезла из модельного ряда Lada, но на АВТОВАЗе называли эту ситуацию временной.

Фото: АВТОВАЗ

Наше новое видео
УАЗ Полуторка: 3 вещи, которые бесят — и 2, за которые все прощаешь
Электромобиль Volkswagen ID.3: тест и обзор
Новый Hyundai Tucson: все его изменения

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров422
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...