Известны сроки начала продаж Niva Legend Bronto

По предварительным данным, версия с улучшенными внедорожными характеристиками вернется в автосалоны в середине августа.

Материалы по теме АВТОВАЗ остановил продажи Lada 4x4 Bronto

На АВТОВАЗе готовят перезапуск модификации Нивы с улучшенными внедорожными характеристиками, об этом сообщает ресурс Лада.Онлайн со ссылкой на одного из официальных дилеров Lada. По данным источника, 14 июля 2021 года дилерам поступили распоряжения о начале обучения техперсонала и сотрудников отдела продаж по Lada Niva Legend Bronto, а также рекомендации о заключении договоров на поставку этих модификаций. Ориентировочные сроки возобновления продаж — примерно через месяц.

Напомним, автомобиль под названием Lada 4x4 Bronto с 2017 года выпускали мелкими сериями на «ВИС-АВТО», дочернем предприятии АВТОВАЗа. Ежемесячно производилось по 100–120 автомобилей, причем каждая из машин, как правило, была предзаказана. Версия Бронто отличалась усиленными пружинами, амортизаторами и задним мостом, увеличенным с 205 до 240 мм клиренсом, винтовыми самоблоками спереди и сзади, расширителями колесных арок, внедорожными шинами и оригинальными бамперами.

Так выглядела Lada 4x4 Bronto, модификация до переименования и обновления основной модели. В 2020 году такие машины стоили от 742 900 до 806 900 рублей

Весной 2020 года производство этих машин остановили — базовый вариант Lada 4x4 (сейчас — Niva Legend) пережил обновление, а процесс его распространения на Бронто по каким-то причинам застопорился. По неофициальным данным, предприятие «ВИС-АВТО» проходило сертификацию по стандартам Renault Group. В октябре 2020 года модификация исчезла из модельного ряда Lada, но на АВТОВАЗе называли эту ситуацию временной.

В феврале 2021 года пресс-служба АВТОВАЗа, отвечая на вопрос «За рулем», подтвердила планы по возвращению модификации Bronto в производство.

Фото: АВТОВАЗ