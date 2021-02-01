Niva Legend получит «агрессивную» версию Bronto

Есть подтверждение на официальном уровне: будет «узаконенный» тюнинг с заводской гарантией.

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У внедорожника Niva Legend появится модификация с повышенными внедорожными свойствами. Ранее, когда основная модель называлась Lada 4x4, эта модификация носила имя Lada 4x4 Bronto, но в октябре 2020 года она исчезла из модельного ряда, не успев, как остальные версии модели, обновить интерьер. Компании ВИС-Авто, дочернему предприятию АВТОВАЗа, где выпускают эти машины, понадобилась переаттестация по стандартам Group Renault.

Долгое время сохранялась неясность, вернется ли полюбившаяся фанатам Нивы «злая» модификация в линейку Lada, ходили упорные слухи, что сворачивание ее сборки — окончательное. В начале февраля 2021 года аффилированный с АВТОВАЗом канал «На заводе» опубликовал ролик о ВИС-Авто, рассказывающий о том, как предприятие перезапустилось в обновленном формате.

В кадре показано множество модификаций на базе стандартных моделей Lada — коммерческие фургоны, пожарные, полицейские и медицинские машины, авто для людей с ограниченными возможностями и даже болотоходы на базе Niva Legend. Несколько раз в кадре мелькает внедорожник в исполнении Bronto, однако о нем не упоминается.

Есть ли вероятность, что с перезапуском производства вернется и эта модификация?

Планы такие есть, детали и сроки будут чуть позже», — ответили «За рулем» в пресс-службе АВТОВАЗа.

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Напомним, от стандартной классической Нивы машины Бронто отличались более высокой подвеской (клиренс 240 мм вместо 210 мм), усиленным задним мостом, усиленными пружинами, передними амортизаторами от Chevrolet Niva (ныне — Niva Travel), самоблокирующимися дифференциалами на передней и задней осях, главными парами с отношением 4,1 (вместо 3,9), внедорожными покрышками и более широкими колесными арками с расширителями (резиновыми или пластиковыми в зависимости от комплектации), накладками на пороги, оригинальными бамперами и «маской» передка. Крыша усилена вварными поперечинами под установку рейлингов для опционального экспедиционного багажника.

В 2018 году комплект доработок составлял сумму 168 000 рублей — не дороже самостоятельного тюнинга и с заводской гарантией. После возобновления сборки версия может получить название Niva Legend Bronto.

А вот с длиннобазной Niva Legend АВТОВАЗ может распрощаться в ближайшем будущем — есть вероятность, что ее полностью заменит Niva Travel.

Фото: АВТОВАЗ

Видео: Youtube, канал «На заводе»