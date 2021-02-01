Lada Niva Travel заменит длинную Niva Legend (ВАЗ-2131)

Предполагаемая причина — модели слишком похожи по потребительским свойствам.

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С запуском производства Lada Niva Travel эта модель заменит в модельном ряду Niva Legend (т.е. Ниву первого поколения) в пятидверном исполнении, об этом сообщают в понедельник 1 февраля независимые источники.

Причем как в модельном ряду, так и на конвейере — производство будет перенесено с завода «Лада Запад Тольятти» (ЛЗТ) на основное сборочно-кузовное производство АВТОВАЗа, где сейчас собирают Niva Legend в 3- и 5-дверном исполнении.

О появлении в линейке Lada т.н. «внутреннего каннибализма» (когда одна модель отнимает продажи у другой с очень похожими потребительскими свойствами) и ранее сообщали некоторые СМИ — и теперь сведения находят подтверждение: информацию о вытеснении с конвейера «старой длинной» Нивы разместил паблик Нетипичный АВТОВАЗ. Позднее пост был удален, но сообщество AvtoVAZ News, со ссылкой на собственные источники информации, подтвердило эти данные.

«Лада Запад Тольятти», ранее называвшееся GM-AVTOVAZ — это довольно крупное предприятие, но в будущем, если сборка переедет на основной конвейер АВТОВАЗа, производство Нивы потребует меньшего персонала, ведь делать ее будут параллельно с оставшейся в производстве «короткой» Niva Legend (бывшая Lada 4x4). По неофициальным данным, это приведет к оптимизации численности персонала ЛЗТ.

Ранее сообщалось также, что сократится производство модели Lada Granta, что тоже вызовет уменьшение численности персонала.

В пресс-службе АВТОВАЗа не стали комментировать график работы завода и подчеркнули, что массовых сокращений не планируется.

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Фото: АВТОВАЗ