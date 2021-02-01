АВТОВАЗ сократит производство Lada Granta

Это не скажется на наличии машин в автосалонах и не повлечет массовых сокращений рабочих, уверяют на предприятии.

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Темпы сборки автомобилей семейства Granta могут сократиться — с нынешней нормы 47 автомобилей в час конвейер АВТОВАЗа в марте 2021 года перейдет на выпуск всего 39 машин в час, пишет сообщество AvtoVAZ News. Информация носит неофициальный характер, и она не подтверждается официальными представителями завода. Однако и не отрицается — на вопрос «За рулем» в пресс-службе отметили, что график сборки не комментируют, но главным показателем работы следует считать наличие машин в автосалонах дилерской сети.

Тот же неофициальный источник указывает, что снижение темпов сборки Гранты повлечет сокращение персонала — сейчас в производстве наблюдается 600 человек избыточного состава. Списки тех, кто будет вынужден покинуть рабочие места, уже составлены. Среди вариантов — перевод в другие производства и увольнение по соглашению сторон за пять окладов.

В 2018 году Lada Granta получила рестайлинг, и в таком виде должна просуществовать в модельном ряду до 2023 года

Всего же, по этим данным, на 2021 год запланировано сокращение численности работников завода на 2000 человек. Однако пресс-служба эту информацию уже опровергла.

«АВТОВАЗ не планирует никаких массовых сокращений», — подчеркнул руководитель пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

Согласно плану Renaulution, новая Гранта, запланированная к запуску в 2023 году, будет базироваться на французской платформе CMF-B-LS.

Фото: АВТОВАЗ