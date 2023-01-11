Новый кроссовер на базе Lada Vesta: АВТОВАЗ назвал точный срок появления

В частности, в сообщении еще раз обозначены сроки выпуска новых моделей — семейства автомобилей В-класса и кроссовера, базирующегося на архитектуре Весты. Напомним, ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что новый В-класс от АВТОВАЗа появится в конце 2024 года, а кроссовер — в 2025-м.
АВТОВАЗ приложит все усилия для обеспечения страны доступными автомобилями, а также продолжит развивать новые среднесрочные проекты — это семейство автомобилей сегмента B и кроссовер на платформе Lada Vesta, которые планируется поставить на производство, соответственно, в конце 2024 и конце 2025 годов, отметил глава предприятия Максим Соколов.
Таким образом, сроки появления Lada B-класса подтвердились, а по новому кроссоверу — уточнились: ждем его в конце 2025-го. Что до ближайших планов, то в 2023-м АВТОВАЗу предстоит начать производство Vesta NG и возобновить сборку Largus в Тольятти, выпустить опытную партию электрического e-Largus в Ижевске, а также запустить бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге — там будут делать модели из КНР под брендом Lada.
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Фото: depositphotos.com, АВТОВАЗ