Перспективы по новым моделям очертил на встрече с прессой председатель совета директоров АВТОВАЗа.

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Впервые прозвучали сроки основания АВТОВАЗом двух новых моделей, информация о которых в большом количестве появляется в последние дни. Речь идет о целом новом семействе на платформе Renault CMF-B и о новом кроссовере, который унаследует «тележку» Lada Vesta. Временные рамки постановки этих моделей на производство обозначил на встрече с журналистами Денис Мантуров.

Модель нового семейства Lada сегмента B — в конце 2024 года, кроссовер на базе платформы Vesta — в 2025 году», — цитирует ТАСС главу Минпромторга и председателя совета директоров АВТОВАЗа Дениса Мантурова.

Создание двух новых моделей было утверждено на АВТОВАЗе на прошлой неделе. Отметим, что планы дальнейшего развития платформы Весты на АВТОВАЗе строили еще во времена присутствия Renault, а сейчас новый кроссовер, унаследовавший вестовскую архитектуру, логично вписывается в модельный ряд вместо снятого с производства Lada XRAY.

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Что касается Lada B-класса на платформе Renault CMF-B, то работы по ней, опять таки, стартовали еще в период президентства Николя Мора — ему даже показывали первый собранный прототип.

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В условиях новой реальности на АВТОВАЗе решили не отказываться от планов и использовать платформу, перешедшую от прежних партнеров. Прототипы и кузова Lada B-класса не раз мелькали на шпионских фото и видео.

В иерархии модель встанет на полступеньки выше Lada Granta.

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Фото: renderhub.com