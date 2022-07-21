АВТОВАЗ ведет испытания преемницы Lada Granta — новой модели B-класса (видео) — журнал За рулем

АВТОВАЗ ведет испытания преемницы Lada Granta — новой модели B-класса (видео)

Очередной улов фотошпионов — на этот раз прототип полностью собран и «рассекает» по испытательному треку.

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Волжский автогигант не отказывается от разработки новой модели, которая должна стать преемницей Гранты. В Сеть попали свежие кадры видеосъемки, на которых запечатлен прототип на дорожных испытаниях. Короткие ролики об этом разместил ресурс Avtograd News. В первом видео скрытый пологом прототип перемещается на прицепе — вероятно, машину везут к месту тестирования.

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На втором машина едва угадывается, но действительно перемещается своим ходом по так называемому старому треку АВТОВАЗа, который находится на территории завода. Это заасфальтированный овал, где проверяют выпущенные на конвейере серийные машины и иногда «гоняют» прототипы. Судя по всему, модификация в кадре имеет кузов лифтбек или хэтчбек.

Данных об этой модели пока совсем немного — это при том, что в 2021 году первый собранный экземпляр уже показывали Николя Мору, занимавшему тогда пост президента АВТОВАЗа. Известно, что модель получит оригинальное название (никакой Гранты-2 или Гранты NG не планируется, утверждала пресс-служба), а мыслилась она как первая Lada на французской платформе CMF-B.

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Сейчас о будущем этой платформы на АВТОВАЗе, мягко говоря, сложно говорить. Тем не менее, можно сказать наверняка, что работы пока не остановлены и ведутся довольно активно — еще в апреле в объектив фотошпиона попал новый кузов, проходящий «примерку» к производству, а ныне, как видим, дело дошло до летних ходовых испытаний.

Видео: ВКонтакте / Avtograd News

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