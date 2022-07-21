Очередной улов фотошпионов — на этот раз прототип полностью собран и «рассекает» по испытательному треку.

Материалы по теме Президенту АВТОВАЗа показали новую модель Lada

Волжский автогигант не отказывается от разработки новой модели, которая должна стать преемницей Гранты. В Сеть попали свежие кадры видеосъемки, на которых запечатлен прототип на дорожных испытаниях. Короткие ролики об этом разместил ресурс Avtograd News. В первом видео скрытый пологом прототип перемещается на прицепе — вероятно, машину везут к месту тестирования.

На втором машина едва угадывается, но действительно перемещается своим ходом по так называемому старому треку АВТОВАЗа, который находится на территории завода. Это заасфальтированный овал, где проверяют выпущенные на конвейере серийные машины и иногда «гоняют» прототипы. Судя по всему, модификация в кадре имеет кузов лифтбек или хэтчбек.

Данных об этой модели пока совсем немного — это при том, что в 2021 году первый собранный экземпляр уже показывали Николя Мору, занимавшему тогда пост президента АВТОВАЗа. Известно, что модель получит оригинальное название (никакой Гранты-2 или Гранты NG не планируется, утверждала пресс-служба), а мыслилась она как первая Lada на французской платформе CMF-B.

Материалы по теме Новое семейство Lada С-класса: первые подробности

Сейчас о будущем этой платформы на АВТОВАЗе, мягко говоря, сложно говорить. Тем не менее, можно сказать наверняка, что работы пока не остановлены и ведутся довольно активно — еще в апреле в объектив фотошпиона попал новый кузов, проходящий «примерку» к производству, а ныне, как видим, дело дошло до летних ходовых испытаний.

По прежнему плану, новая Lada B-класса должна была появиться в 2023 году, но теперь к этому сроку АВТОВАЗ планирует восстановить производство Lada Vesta.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.

Видео: ВКонтакте / Avtograd News