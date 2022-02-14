Новая Lada B-класса: у нее будет оригинальное название — журнал За рулем

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Новая Lada B-класса: у нее будет оригинальное название

АВТОВАЗ официально заявил, что преемница Гранты не унаследует ее имя.

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У одной из наиболее популярных моделей российского авторынка (а еще в 2020 году — самой популярной) не будет второго поколения. Lada Granta будет выпускаться в своем нынешнем виде еще несколько лет, довольствуясь лишь точечными обновлениями действующей конструкции. Об отсутствии перспектив по смене генерации заявил официальный представитель марки Lada.

«Не будет Гранты следующего поколения. Однажды появится новое семейство B-сегмента, не имеющее ничего общего с Грантой», — цитирует Лада.Онлайн руководителя пресс-центра АВТОВАЗа Сергея Ильинского.

Кроме того, работник пресс-службы не подтвердил и появившиеся в феврале 2022 года неофициальные сведения о том, что на заводе в Тольятти уже тестируют процессы, связанные с запуском новой модели — окраску новых кузовов и сборку машин по обходным технологиям. Вместе с тем, по официальному плану, к 2025 году АВТОВАЗ должен запустить в производство четыре новые модели на платформе CMF-B.

Новая Lada B-класса: у нее будет оригинальное названиеПо предварительным данным, после появления новой модели сборку нынешней Lada Granta перенесут на один конвейер с другими «ветеранами» — Niva Travel и Niva Legend
По предварительным данным, после появления новой модели сборку нынешней Lada Granta перенесут на один конвейер с другими «ветеранами» — Niva Travel и Niva Legend

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Одну из этих моделей в СМИ называют «Новой Грантой» или «Грантой-2» — по причине того, что она будет своего рода преемником Гранты в В-классе. Однако источники, знакомые с ходом нового проекта, неоднократно указывали, что нынешняя Гранта в течение некоторого времени будет выпускаться параллельно с новой моделью. Поэтому обозначения вроде «Гранта-2» давно считаются не более чем условностью.

Новая Lada B-класса: у нее будет оригинальное название

Новая Lada B-класса: у нее будет оригинальное название

Новая Lada B-класса: у нее будет оригинальное название

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Что до имени новой модели, то это может быть одно из названий, победивших в конкурсе, который АВТОВАЗ проводил в августе 2020 года в соцсетях: Onega, Alta, Slava, Lika. Или же это будет одно из наименований, которые АВТОВАЗ запатентовал в сентябре-ноябре 2020 года: Fortuna, Ladoga, Svoboda, Slavia, Quanta, Binar, Antiga, XRave, Xcite, Excite, X Path, Expira, Intriga, Preosa, Kvest, Onega, Кам4атка, Alta (победитель конкурса), Aura, Iskra, Mira, Avira или Sfera.

(Также в этот период было запатентовано название XRAY X, но оно может быть отложено для новой итерации XRAY).

Фото: ФИПС, АВТОВАЗ, depositphotos.com

Новая Lada B-класса: у нее будет оригинальное название

АВТОВАЗ официально заявил, что преемница Гранты не унаследует ее имя.

Новая Lada B-класса: у нее будет оригинальное название — фото 1314080Новая Lada B-класса: у нее будет оригинальное название — фото 1314077Новая Lada B-класса: у нее будет оригинальное название — фото 1314078Новая Lada B-класса: у нее будет оригинальное название — фото 1314079Новая Lada B-класса: у нее будет оригинальное название
Новая Lada B-класса: у нее будет оригинальное название

АВТОВАЗ официально заявил, что преемница Гранты не унаследует ее имя.

Новая Lada B-класса: у нее будет оригинальное название — фото 1314077Новая Lada B-класса: у нее будет оригинальное название — фото 1314078Новая Lada B-класса: у нее будет оригинальное название — фото 1314080Новая Lada B-класса: у нее будет оригинальное название — фото 1314079Новая Lada B-класса: у нее будет оригинальное название
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Отзывы о LADA Granta (21)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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