Новая Lada B-класса: у нее будет оригинальное название

АВТОВАЗ официально заявил, что преемница Гранты не унаследует ее имя.

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У одной из наиболее популярных моделей российского авторынка (а еще в 2020 году — самой популярной) не будет второго поколения. Lada Granta будет выпускаться в своем нынешнем виде еще несколько лет, довольствуясь лишь точечными обновлениями действующей конструкции. Об отсутствии перспектив по смене генерации заявил официальный представитель марки Lada.

«Не будет Гранты следующего поколения. Однажды появится новое семейство B-сегмента, не имеющее ничего общего с Грантой», — цитирует Лада.Онлайн руководителя пресс-центра АВТОВАЗа Сергея Ильинского.

Кроме того, работник пресс-службы не подтвердил и появившиеся в феврале 2022 года неофициальные сведения о том, что на заводе в Тольятти уже тестируют процессы, связанные с запуском новой модели — окраску новых кузовов и сборку машин по обходным технологиям. Вместе с тем, по официальному плану, к 2025 году АВТОВАЗ должен запустить в производство четыре новые модели на платформе CMF-B.

По предварительным данным, после появления новой модели сборку нынешней Lada Granta перенесут на один конвейер с другими «ветеранами» — Niva Travel и Niva Legend

Одну из этих моделей в СМИ называют «Новой Грантой» или «Грантой-2» — по причине того, что она будет своего рода преемником Гранты в В-классе. Однако источники, знакомые с ходом нового проекта, неоднократно указывали, что нынешняя Гранта в течение некоторого времени будет выпускаться параллельно с новой моделью. Поэтому обозначения вроде «Гранта-2» давно считаются не более чем условностью.

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Что до имени новой модели, то это может быть одно из названий, победивших в конкурсе, который АВТОВАЗ проводил в августе 2020 года в соцсетях: Onega, Alta, Slava, Lika. Или же это будет одно из наименований, которые АВТОВАЗ запатентовал в сентябре-ноябре 2020 года: Fortuna, Ladoga, Svoboda, Slavia, Quanta, Binar, Antiga, XRave, Xcite, Excite, X Path, Expira, Intriga, Preosa, Kvest, Onega, Кам4атка, Alta (победитель конкурса), Aura, Iskra, Mira, Avira или Sfera.

(Также в этот период было запатентовано название XRAY X, но оно может быть отложено для новой итерации XRAY).

Модель В-класса, по неофициальным сведениям, будет во многом повторять третье поколение Renault Logan, но двигатели у Лады будут свои.

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Фото: ФИПС, АВТОВАЗ, depositphotos.com