Чем новая Granta будет лучше нового Logan — журнал За рулем

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Чем новая Granta будет лучше нового Logan

Иностранным автомобилистам, наверное, останется только позавидовать российским. Это становится понятно из обзора Dacia Logan третьего поколения румынским изданием.

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Лада Гранта следующего поколения будет построена на базе Dacia Logan третьего поколения и во многом походить на российский Renault Logan III. Отличаться вазовский бюджетник будет типами кузовов и двигателями.

Как и Dacia Logan, будущий Renault Logan в России получит турбомотор объемом 1 литр и мощностью 100 л.с., а также 1,3-литровый турбированный двигатель, как, например, у Renault Arkana. Гранта же останется при атмосферниках привычного нам объема 1,6 и 1,8 литра.

Румынским журналистам переход на «игольные», как они их называют, 3-цилиндровые моторы малого объема, «которые заставляют смеяться владельцев Opel Vectra B 1997 года или Renault Laguna 2.0 16v 1999 года», не нравится. Но они отмечают, что эти двигатели все же лучше и бодрее литровых моторов концернов Volkswagen AG и Stellantis.

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В остальном журналисты Autolatest.ro отмечают улучшившееся качество Логана, но жалуются, что из-за новых моторов он стал заметно дороже (но все еще дешевле более дорогих одноклассников с двигателями того же объема).

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Среди сильных сторон автомобиля отмечаются яркие светодиодные фары, точная штатная навигационная система и кондиционер, который аналогичен тем, что устанавливаются на более дорогие модели Renault.

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Фото: Renault

Видео: Youtube

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