Чем новая Granta будет лучше нового Logan

Иностранным автомобилистам, наверное, останется только позавидовать российским. Это становится понятно из обзора Dacia Logan третьего поколения румынским изданием.

Материалы по теме Новая Lada Granta: кузова, моторы и сроки

Лада Гранта следующего поколения будет построена на базе Dacia Logan третьего поколения и во многом походить на российский Renault Logan III. Отличаться вазовский бюджетник будет типами кузовов и двигателями.

Как и Dacia Logan, будущий Renault Logan в России получит турбомотор объемом 1 литр и мощностью 100 л.с., а также 1,3-литровый турбированный двигатель, как, например, у Renault Arkana. Гранта же останется при атмосферниках привычного нам объема 1,6 и 1,8 литра.

Румынским журналистам переход на «игольные», как они их называют, 3-цилиндровые моторы малого объема, «которые заставляют смеяться владельцев Opel Vectra B 1997 года или Renault Laguna 2.0 16v 1999 года», не нравится. Но они отмечают, что эти двигатели все же лучше и бодрее литровых моторов концернов Volkswagen AG и Stellantis.

В остальном журналисты Autolatest.ro отмечают улучшившееся качество Логана, но жалуются, что из-за новых моторов он стал заметно дороже (но все еще дешевле более дорогих одноклассников с двигателями того же объема).

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

Среди сильных сторон автомобиля отмечаются яркие светодиодные фары, точная штатная навигационная система и кондиционер, который аналогичен тем, что устанавливаются на более дорогие модели Renault.

К 2025 году АВТОВАЗ выпустит четыре новых модели, и все — на французской платформе CMF-B: кроме Гранты это второе поколение Весты, кроссовер С-класса C-SUV и даже новая Niva.

«За рулем» теперь можно читать в Instagram .

Фото: Renault

Видео: Youtube