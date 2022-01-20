5 приемов, чтобы урвать машину без дилерских накруток в 2022-м

Перебои с поставками из-за дефицита комплектующих на мировом рынке привели к тому, что купить новый автомобиль у дилера без переплаты за так называемые «допы» стало практически невозможно. Или нет?

Материалы по теме С января цены на авто выросли на 3%

Проблема с отпускными ценами в российских дилерских центрах приобрела такой масштаб, что на уровне правительства заговорили о возможности законодательно ограничить размер наценки. Правда, пока в Минпромторге считают подобную меру нецелесообразной.

В прошлом году цены на первичном рынке показали рекордный рост, увеличившись на 23%. По расчетам аналитиков, с учетом навязываемых дилерами «допов» подорожание оказалось еще более существенным — 35–40%.

Это неудивительно, ведь сейчас 95% автомобилей реализуется с «допами» по сравнению с 20–30% в допандемийное время. И некоторые дилеры без зазрения совести включают в список дополнительно установленного оборудования совершенно немыслимые дорогостоящие опции вплоть до штатных велосипедов.

В 2021 г. средневзвешенная цена на новый легковой автомобиль в России преодолела психологически важную отметку в 2 млн руб.

Что же делать, если переплачивать не хочется, а автомобиль нужен? Вот несколько вариантов.

1. По предзаказу

В частности, этот способ недовольным клиентам посоветовали на АВТОВАЗе. Там предлагают оформлять заказ на автомобиль с составлением предварительного договора через официального дилера и указывать модель, точную комплектацию и ориентировочный срок поставки.

При этом дилер может отказаться брать на себя такие обязательства со ссылкой на проблемы у производителя. Или поставить в лист ожидания на полгода и больше. К тому же 100%-ной гарантии, что нужная машина все-таки попадет вам в руки по желаемой цене, такой договор не дает.

2. Купить место в очереди

Материалы по теме Нам рассказали, насколько выросла цена авто с пробегом

Спрос рождает предложение, и в России вернулась к жизни, казалась бы, хорошо забытая практика советского времени — очереди на покупку автомобиля. Предприимчивые граждане уже начали торговать местами в очередях на оформленные без дополнительных опций модели!

Скажем, за 30 000 руб. недавно продавалась очередь на Škoda Kodiaq стоимостью 3 057 000 руб. в поставкой в дилерский центр в марте 2022 г. За 150 000 руб. доступно место в очереди на Toyota Land Cruiser за 4 369 000 руб., как подчеркивается в объявлении, «вообще без каких-либо допов», с передачей покупателю в апреле 2022 г.

3. По акции от производителя

Тот же АВТОВАЗ выпускал сертификаты с «гарантией рекомендованной розничной цены». Реальная выгода от него была на уровне 10 000 — 15 000 руб., для бюджетного сегмента неплохо. Сейчас такие сертификаты уже отменили.

Многие производители (Hyundai, Renault, Kia, Volkswagen, Lada, УАЗ) запустили или расширили сервис онлайн-продаж. При покупке на сайте клиент сам выбирает все необходимые опции и, поскольку сделка проходит по категории публичной оферты, дилер не вправе настаивать на доплатах.

4. Отправиться в регионы

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

В Москве и Санкт-Петербурге, понятное дело, найти машину по рекомендованной розничной цене сложно. А что, если попытать счастья где-нибудь в глубинке? Скажем, в ближайших областных центрах?

Надо сказать, что варианты с переплатой до 100 000 руб. за популярные бюджетные легковушки на самом деле попадаются, и на хорошую скидку при покупке по трейд-ин тоже можно рассчитывать. Но! Чтобы действительно заполучить нужное авто, придется попотеть: как минимум — покопаться на сайтах и повисеть на телефоне.

5. Взять неликвид

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

Вариант прост как пять копеек: посмотреть на модели, которые и до кризиса с полупроводниками не пользовались особой популярностью, а теперь дилеры готовы расстаться с ними буквально по рекомендованным ценам.

Выбор, конечно, ограничен. В частности, без наценок доступны китайские машины массового сегмента вроде Cherry Tiggo 4 с механической коробкой, Dongfeng 580, Ghangan CS35 Plus, CS55 или CS75FL. Есть и европейские машины: кроссоверы Peugeot 2008 и 3008, Opel Grandland X.

***

Эксперты не ждут, что в 2022 году ситуация на рынке существенно улучшится, поэтому к некоторым из этих вариантов стоит серьезно присмотреться, если вы планируете приобретать машину. В противном случае придется запастись терпением и просто отложить покупку или идти на вторичку.

Еще один нестандартный способ сэкономить при покупке — здесь.

Подробнее о стратегии поиска предложений без переплаты в регионах читайте в этом материале.

В нашем интернет-магазине снижены цены на техническую литературу, руководства по ремонту и книги и журналы издательства «За рулем».

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.



