От «рынка продавца» к «рынку покупателя» — такой еще будет? Опрос «За рулем» — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

От «рынка продавца» к «рынку покупателя» — такой еще будет? Опрос «За рулем»

На прошедшей неделе мы узнали, как россияне справляются с навязыванием допов в автосалонах.

Материалы по теме
Спрос на автомобили растет, а продажи падают. Как так?!
В 2021 году, воспользовавшись ситуацией с дефицитом автомобилей, многие автодилеры стали накручивать цены, пытаясь в погоне за прибылью «впарить» покупателям вместе с машиной ненужное им дополнительное оборудование. Не хочешь брать машину с допами? До свидания, за дверью салона — очередь из тех, кто готов купить ее с любыми наворотами…

Учитывая столь злободневную тему, «За рулем» и «Автостат» в декабре запустили для автолюбителей очередной онлайн-опрос. В нем приняли участие более 1300 человек.

Материалы по теме
Когда помогать запрещает... закон! Вы знали об этом?Надоели штрафы? Поставь ассистентаШтрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимуму

От «рынка продавца» к «рынку покупателя» — такой еще будет? Опрос «За рулем»

Опрос показал, что почти 40% покупателей удалось купить машину — с допоборудованием или без, не уточнялось — но главное, что такую, как хотелось. Остальные 60% респондентов столкнулись с навязыванием ненужных им опций и аксессуаров.

При этом лишь 15% удалось отстоять свои права и полностью отказаться от обременения. А вот более 45% респондентов не сумели этого сделать и вынуждены были потратиться сверх запланированных сумм. При этом 30% оплатили всё, что было предложено, а 15,5% смогли эти расходы снизить.

Мнения экспертов

Денис Мавланов, эксперт маркетплейса «Банкавто» (цифровая платформа РГС Банка по покупке и продаже автомобилей):

От «рынка продавца» к «рынку покупателя» — такой еще будет? Опрос «За рулем»
— Повышенный спрос и продолжающийся дефицит авто из-за проблем с полупроводниками и комплектующими привел авторынок к состоянию рынка «продавца». В связи с отсутствием на складах достаточного количества машин контрактование по ряду брендов на новые авто ведется на весну-лето будущего года. Рынок машин с пробегом также подтянулся и резко обеднел на качественные варианты. На фоне всей этой ситуации все еще сохраняется спрос, превышающий предложение.

Дилеры в таких условиях не хотят в моменте терять прибыль и компенсируют ограниченное количество машин их стоимостью, включая различное дополнительное оборудование и услуги в цену автомобиля в наличии. При этом многие авторитейлеры просто отказываются продавать клиентам машины без дополнительных опций, порядка 95% машин реализуется сегодня с допами (по сравнению с 20–30% допандемийной реальности), которые уже установлены на машины, то есть отказаться от них не получится.

Для нормализации ситуации на авторынке необходимо, во-первых, чтобы поставки микрочипов были налажены, однако, даже по самым позитивным прогнозам, этого не произойдет до конца 2022 года. Во-вторых, автопроизводители должны возместить пандемийные потери и перестать поднимать цены так часто, а автодилеры — получить необходимое для нормального функционирования количество машин. Однако это будет возможно только после разрешения ситуации с поставками электроники. И мы опять возвращаемся к тому, что в ближайший год ситуация на авторынке не улучшится, а цены продолжат расти.

Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы агентства «Автостат»:

От «рынка продавца» к «рынку покупателя» — такой еще будет? Опрос «За рулем»
— В нынешнем году мы отчетливо наблюдаем рынок «продавца», когда за счет дефицита автомобилей дилеры пытаются получить максимальную выгоду из сложившейся ситуации. С точки зрения бизнеса — это нормально, с моральной и человеческой — конечно, нет. В любом случае выбор остается за покупателем: не устраивает — не покупайте! А если все-таки очень нужен автомобиль — ищите на вторичке или обратитесь к дилерам «китайцев», у которых проблема нехватки машин не проявляется столь остро, как у других брендов.

Материалы по теме
Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Со временем (возможно, через год-полтора) проблема дефицита микрочипов, надеюсь, будет устранена, потом рынок насытится, трафик в автосалоны упадет, и вот тогда ситуация может развернуться на 180 градусов. Когда настанет рынок «покупателя», уже дилерам будет нелегко — ведь потенциальным клиентам будет проще выпросить скидку, срок поставок машин значительно сократится, да и выбор из наличия будет куда богаче, чем сейчас.

Я покупал новый автомобиль перед самой пандемией — в марте 2020-го. Поэтому получил и скидку, и подарок, а про навязывание допов и речи не шло. Знал бы заранее, что сложится такая ситуация, выпросил бы еще каких-нибудь «плюшек»! Так что, если у вас есть время подождать рынка «покупателя» — наберитесь терпения и заодно подкопите денег. А потом возьмёте реванш у дилеров!

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Инфографика: «Автостат»

От «рынка продавца» к «рынку покупателя» — такой еще будет? Опрос «За рулем»

На прошедшей неделе мы узнали, как россияне справляются с навязыванием допов в автосалонах.

От «рынка продавца» к «рынку покупателя» — такой еще будет? Опрос «За рулем» — фото 1301124От «рынка продавца» к «рынку покупателя» — такой еще будет? Опрос «За рулем» — фото 1301123От «рынка продавца» к «рынку покупателя» — такой еще будет? Опрос «За рулем» — фото 1301125От «рынка продавца» к «рынку покупателя» — такой еще будет? Опрос «За рулем»
Наше новое видео
Первый советский джип: 9 потрясающих фактов о ГАЗ-67
Kia Ceed SW 2021: турбомотор 1.5 и другие новшества
249 сил на 20 дюймах — 7 особенностей самого дорогого китайского кроссовера

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров750Количество комментариев1
Оцените материал
0:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: