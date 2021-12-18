На прошедшей неделе мы узнали, как россияне справляются с навязыванием допов в автосалонах.

В 2021 году, воспользовавшись ситуацией с дефицитом автомобилей, многие автодилеры стали накручивать цены, пытаясь в погоне за прибылью «впарить» покупателям вместе с машиной ненужное им дополнительное оборудование. Не хочешь брать машину с допами? До свидания, за дверью салона — очередь из тех, кто готов купить ее с любыми наворотами…

Учитывая столь злободневную тему, «За рулем» и «Автостат» в декабре запустили для автолюбителей очередной онлайн-опрос. В нем приняли участие более 1300 человек.

Опрос показал, что почти 40% покупателей удалось купить машину — с допоборудованием или без, не уточнялось — но главное, что такую, как хотелось. Остальные 60% респондентов столкнулись с навязыванием ненужных им опций и аксессуаров.

При этом лишь 15% удалось отстоять свои права и полностью отказаться от обременения. А вот более 45% респондентов не сумели этого сделать и вынуждены были потратиться сверх запланированных сумм. При этом 30% оплатили всё, что было предложено, а 15,5% смогли эти расходы снизить.

Мнения экспертов

Денис Мавланов, эксперт маркетплейса «Банкавто» (цифровая платформа РГС Банка по покупке и продаже автомобилей):

рынка «продавца»

Дилеры в таких условиях не хотят в моменте терять прибыль и компенсируют ограниченное количество машин их стоимостью, включая различное дополнительное оборудование и услуги в цену автомобиля в наличии. При этом многие авторитейлеры просто отказываются продавать клиентам машины без дополнительных опций, порядка 95% машин реализуется сегодня с допами (по сравнению с 20–30% допандемийной реальности), которые уже установлены на машины, то есть отказаться от них не получится.

Для нормализации ситуации на авторынке необходимо, во-первых, чтобы поставки микрочипов были налажены, однако, даже по самым позитивным прогнозам, этого не произойдет до конца 2022 года. Во-вторых, автопроизводители должны возместить пандемийные потери и перестать поднимать цены так часто, а автодилеры — получить необходимое для нормального функционирования количество машин. Однако это будет возможно только после разрешения ситуации с поставками электроники. И мы опять возвращаемся к тому, что в ближайший год ситуация на авторынке не улучшится, а цены продолжат расти.



Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы агентства «Автостат»:





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Со временем (возможно, через год-полтора) проблема дефицита микрочипов, надеюсь, будет устранена, потом рынок насытится, трафик в автосалоны упадет, и вот тогда ситуация может развернуться на 180 градусов. Когда настанет рынок «покупателя», уже дилерам будет нелегко — ведь потенциальным клиентам будет проще выпросить скидку, срок поставок машин значительно сократится, да и выбор из наличия будет куда богаче, чем сейчас.

Я покупал новый автомобиль перед самой пандемией — в марте 2020-го. Поэтому получил и скидку, и подарок, а про навязывание допов и речи не шло. Знал бы заранее, что сложится такая ситуация, выпросил бы еще каких-нибудь «плюшек»! Так что, если у вас есть время подождать рынка «покупателя» — наберитесь терпения и заодно подкопите денег. А потом возьмёте реванш у дилеров!

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Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Инфографика: «Автостат»