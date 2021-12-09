Столицы или регионы: где дилеры накручивают больше? Мы проверили

Москвичи и питерцы устремились в регионы за автомобилями - по слухам, там дилерские накрутки скромнее. А имеет ли смысл совершать такой тур?

Мы выбрали шесть самых популярных бюджетных легковушек. Обзвонили московских дилеров и продавцов из регионов. Результат оказался неожиданным.

Лада Веста: в Белгороде накручивают в 2 раза больше!

Лада Веста, седан, 1.6, МТ, комплектация «Комфорт». РРЦ (рекомендованная рыночная цена) — 857 тысяч рублей

В московском салоне реальная стоимость Весты на «ручке» в скромной комплектации «Комфорт» начинается с 971 тысячи рублей (+114 тысяч к РРЦ). За кредит обещают скинуть 10%. Сбавят еще до 60 тысяч, если что-то сдадите в трейд-ин. Формально машина будет стоить даже дешевле официальной прайсовой стоимости.

Надежда, что дилер в Белгороде окажется лояльнее, не оправдалась. Здесь за практически такой же автомобиль просят 1,09 млн рублей (+233 тысячи к РРЦ). Скинуть могут до 150 тысяч рублей (максимум).

Лада Гранта: в столице можно найти по цене прайса

Лада Гранта, седан, 1.6, 16 кл., МТ, комплектация «Люкс», РРЦ — 716 тысяч рублей

В телефонном разговоре менеджер московского салона обозначил готовность отдать машину по РРЦ. Причем скидки по 50 тысяч за кредит и трейд-ин якобы тоже в силе. Даже не верится. Впрочем, при личной встрече цена может и измениться.

Звонок в Великий Новгород разочаровал. За Гранту (РРЦ 747 тысяч рублей в комплектации «Люкс» с дополнительными пакетами) попросили 911 тысяч рублей. Это на 164 тысячи больше рекомендованной цены. Правда, в случае покупки в кредит цену снизят до 850 тысяч. За трейд-ин скидок не дают.

Kia Rio: все в Вологду!

Kia Rio, 1.6, АТ, комплектация Comfort, РРЦ — 1,09 млн рублей

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Дилер Kia в Зеленограде объявил за машину 1,47 млн рублей (380 тыс. рублей — это накрутки). Но быстро, пока клиент не успел испугаться, пообещал скинуть «до 400 тысяч» за трейд-ин и взятый кредит. Финальный ценник пригласили обсудить при личной встрече.

Порадовала Вологда. От 1,21 млн рублей («всего» 120 тысяч переплаты) были готовы скостить 50 тысяч рублей за кредит и 30 тысяч за сданную машину с пробегом.

Hyundai Solaris и жадины из Владимира

Hyundai Solaris, 1.6, АТ, комплектация Active Plus, РРЦ — 1,07 млн рублей

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Hyundai Solaris сейчас берут заметно хуже, чем Kia Rio. Может, дилеры заинтересованы наверстать отставание? Действительно, продавцы в Подольске готовы откатиться к прайсовой стоимости для покупателя с кредитом и трейд-ин.

Без скидок Hyundai Solaris с разным набором допов стоит у них 1,3–1,35 млн рублей (230–280 тыс. «сверху» РРЦ).

Во Владимире за такую же машину попросили… 173 400 рублей (так и хочется написать прописью: один миллион семьсот тридцать четыре тысячи рублей). На 664 тысячи рублей дороже РРЦ! Если взять кредит, то цена опустится на 200 тысяч. И еще 50 выгадаете за сданный автомобиль с пробегом. Зашкаливающая жадность.

Skoda Rapid: в Калуге дороже

Skoda Rapid, 1.6, АТ, комплектация Ambition, РРЦ — 1,21 млн рублей

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В московском салоне сделали щедрое предложение. От «докрученного» до 1,36 млн рублей лифтбека (+150 тысяч к РРЦ) пообещали скинуть 200–300 тысяч, отдав его заметно дешевле официального прайс-листа. Но окончательные детали предлагают обсудить лично.

То же самое в Калуге: за конкретикой приглашают на личную встречу. Комплектации Ambition у них не оказалось, а более дорогой Style был увешан допами на 350 тысяч рублей сверху (реальная цена — 1,67 млн рублей).

Volkswagen Polo и дорогая Рязань

Volkswagen Polo, 1.6, AT, комплектация Respect, РРЦ — 1,18 млн рублей

Столичный салон был готов отдать Polo с дополнительными пакетами заводских опций за 1,5 млн рублей (РРЦ — 1,26 млн рублей). Кредит и трейд-ин опустили бы цену до 1,35 млн.

В Рязани накинутое допоборудование «потянуло» аж на 400 тысяч рублей. Максимальная скидка составляет всего 160 тысяч (в итоге 240 тысяч переплатить придется в любом случае).

Итог: минимальная переплата составит 100 000 рублей

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Варианты с более-менее адекватной переплатой встречаются. Только их придется искать, тратить время. Обзванивайте всех дилеров, до которых готовы доехать. А к тем, что рядом, лучше приехать сразу.

Скидка за трейд-ин может оказаться реальной выгодой. Всё зависит от того, во сколько оценят вашу старую машину.

А вот иллюзий относительно кредита не питайте. Вы заплатите за каско вдвое, а то и втрое выше справедливого тарифа. Кроме того, вы изрядно переплатите, застраховав жизнь (вас обяжут это сделать). Ну и процентов набежит немало.

При покупке за наличные цена неизменно будет выше, чем с кредитом или трейд-ин. Однако уложиться в 100 тысяч переплаты можно. Для «бюджетников» это много, около 10% стоимости машины. Но по нынешним временам такая накрутка считается умеренной.

Шансы получить хорошую скидку возрастают в конце месяца. Если месячный план продаж не выполнен, продавец готов пойти на дополнительные уступки, чтобы «закрыть» отчет.

Американцы тоже «накручивают»

Недавно мы наткнулись в Сети на фотографии двух ценников из американских автосалонов. Один дилер увеличил рекомендованную розничную цену (РРЦ) на Хонду Сивик на 50%. Второй продавал Тойоту RAV4 чуть ли не за двойную цену. И это — не единичные случаи. В общем, всем сейчас нелегко.

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Фото: depositphotos.com, фирмы-производители, «За рулем»