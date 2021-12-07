Еще один доп — дилеры навязывают велосипеды — журнал За рулем

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Еще один доп — дилеры навязывают велосипеды

При этом стоимость двухколесного «дополнительного оборудования» составляет более 100 тысяч рублей.

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Судя по всему, в скором времени список допоборудования для новых автомобилей расширится самыми необычными вещами. Ведь можно добавить в него, например, палатку, мангал, надувную лодку или прицеп, лопатку, бассейн и так далее. Почему бы нет, если допоборудованием уже стали велосипеды?

Фотография ниже была сделана в одном из дилерских центров Skoda и опубликована в Telegram—канале сообщества «Синие ведерки». В нижней строчке списка допоборудования, от которого покупателю нельзя отказаться, указан горный велосипед Skoda MTB 29, которого, кстати, отдельно «нет в наличии». То ли машину без велосипеда не купить, то ли велосипед — без машины.

Еще один доп — дилеры навязывают велосипеды

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Оценил дилер этот велосипед в 100 392 рубля, из которых 10 тысяч — его установка (?!). При этом в некоторых интернет-магазинах купить его можно по цене 64 269 рублей. То есть на 36 123 рубля дешевле.

Еще один доп — дилеры навязывают велосипеды

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Общая же стоимость перечисленных допов составляет почти 800 тысяч рублей. И если судить по наценке на велосипед, то это на треть дороже, чем могло бы быть. Удивляет и цена на колесные диски (почти за 240 тысяч рублей), а также на молдинги порога (более 140 тысяч рублей за левую и правую стороны) и на буквально золотое детское кресло (70 тысяч рублей). А за установку накладок на педали требуется 27 тысяч рублей (только за работу). Да буквально все из списка стоит неприлично дорого. И отказаться от этого оборудования никак нельзя.

Фото: Skoda, «Синие ведерки»

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