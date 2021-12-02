3 способа отказаться от допов при покупке машины

Один из них приведет к тому, что дилер, навязавший покупку допоборудования, получит внушительный штраф.

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Некоторые автопроизводители, такие как УАЗ и Skoda, уже начали бороться с дилерами, навязывающими клиентам дополнительное оборудование. Насколько эффективными будут их усилия — сказать сложно: из-за снижения продаж салонам нужно компенсировать убытки за счет покупателей.

Переломить же ситуацию на рынке может только сам клиент, выбрав один из трех способов поведения, о которых «За рулем» рассказал эксперт маркетплейса Банкавто, знакомый с методами работы дилеров в новых условиях. Также он объяснил, почему производители не могут повлиять на стоимость новых машин, имеющихся в наличии в салонах — они уже оснащены всем возможным допоборудованием и снимать его не собираются.

— Многие аворитейлеры просто отказываются продавать клиентам машины без дополнительных опций. Порядка 95% машин реализуются сегодня с допами (по сравнению с 20–30% допандемийной реальности), которые уже установлены на машины, то есть отказаться от них не получится.

В результате текущие цены на новые автомобили оказываются значительно выше относительно рекомендованных розничных цен, которых просто не существует. Можно выбрать самое выгодное предложение дилера, но по прайсу купить машину не получится. В зависимости от бренда в течение года реальная цена сделки выросла на 30–40% относительно того же периода прошлого года и выше.

При покупке за наличные и в моменте о скидках в авторитейле на ближайший год лучше забыть. А в идеале — ответить себе на вопрос, необходим ли вам новый автомобиль в настоящее время или можно подождать еще год-полтора?

Если машина нужна срочно, то стоит поторопиться с покупкой, пока не выросли цены, и согласиться на автомобиль в наличии и с предлагаемым набором опций, то есть отказаться от допов, которые уже установлены, не получится. На уступки сейчас вряд ли кто пойдет: в случае вашего отказа от покупки автомобиль все равно найдет своего покупателя.

Оказать на авторитейлера влияние каким-либо образом практически нереально. Есть вариант обратиться на горячую линию автопроизводителя и пожаловаться на навязывание допоборудования, однако решение вопроса никто не гарантирует.

Другой вариант — сделать заказ в нужной комплектации с нефиксированной ценой и встать в лист ожидания. Придется подождать до 7–8 месяцев, в зависимости от модели, но в этом случае есть шанс получить машину без ряда накруток. Но это чревато тем, что, когда очередь дойдет до вас, новая цена автомобиля будет гораздо выше текущей.

Также, можно отложить покупку, если острой необходимости в новом автомобиле нет, и вы можете подождать год-полтора до нормализации ситуации на рынке. Проблема, скорее всего, решится сама собой в начале 2023 года. Поставки будут восстановлены, дефицит сойдет на нет, вернутся сезонные акции и спецпредложения.

Третий вариант — обратиться в суд. Но это возможно уже после приобретения автомобиля. По закону у покупателя есть 14 дней на то, чтобы отказаться от дополнительного оборудования. Отказ дилера возвращать деньги — основание для иска, однако очень малая доля автолюбителей решается на такой шаг. Но надежда на благополучный исход есть. Есть и прецеденты выигранных дел. Придется потратить много времени и сил, но в подобной ситуации реально не только вернуть потраченные деньги, но и получить компенсацию за моральный вред. Кроме того, дилер за неисполнение закона также будет оштрафован.

Ситуация с допами достигла пика — даже в Госдуму уже внесено предложение о запрете дилерам навязывать дополнительное оборудование.

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