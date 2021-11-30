Skoda запретила своим дилерам навязывать допы — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Skoda запретила своим дилерам навязывать допы

Компания разослала своим дилерским центрам в России служебное письмо, в котором предупредила о санкциях за недобросовестное поведение.

Материалы по теме
5 главных автоновинок осени-2021. Почти все — кроссоверы!
В письме содержится предупреждение тех дистрибьюторов, которые превышают рекомендованные розничные цены, установленные производителем. Копия документа оказалась в распоряжении Telegram-канала Banksta.

Skoda уделяет пристальное внимание добросовестному поведению при ведении бизнеса и ожидает того же от своих деловых партнеров, говорится в письме. Компании важна лояльность клиентов марки, поэтому она напоминает о недопустимости превышения максимальных цен перепродажи, установленных самой маркой Skoda.

Материалы по теме
Надоели штрафы? Поставь ассистентаУниверсальный показательОпасность, которая грозит каждому водителю

Также Skoda напоминает ритейлерам, что согласно закону «О защите прав потребителей» запрещается обуславливать приобретение одних товаров и услуг обязательным приобретением других товаров и услуг. Дополнительное оборудование не может быть обязательным условием приобретения автомобиля. За нарушение условий честного ведения бизнеса дистрибьютором Skoda вправе применить санкции вплоть до «отказа от дилерского соглашения в одностороннем внесудебном порядке».

Материалы по теме
Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Совсем недавно ФАС провела проверку в отношении АВТОВАЗа, который, по неофициальной информации, планировал сделать дополнительные опции при покупке автомобиля Lada обязательной частью комплектации. Позже АВТОВАЗ отчитался перед Федеральной антимонопольной службой об отсутствии таких намерений.

При этом в компании отметили, что собираются ввести новые варианты комплектации автомобилей с наборами аксессуаров с 1 декабря, однако они не будут исключать ранее существовавшие, отмечает пресс-служба ФАС.

Ведомство продолжает следить за ситуацией, вероятно, что за Шкодой последуют и другие производители.

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Почему с этого кроссовера отрывали эмблемы? Ответ плюс еще 5 особенностей
Haval Jolion с полным приводом: 900 км и первый Check engine
VW Transporter: в нем правда нечему ломаться? Почти!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров388Количество комментариев1
Оцените материал
0:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: