Skoda запретила своим дилерам навязывать допы

Компания разослала своим дилерским центрам в России служебное письмо, в котором предупредила о санкциях за недобросовестное поведение.

В письме содержится предупреждение тех дистрибьюторов, которые превышают рекомендованные розничные цены, установленные производителем. Копия документа оказалась в распоряжении Telegram-канала Banksta

Skoda уделяет пристальное внимание добросовестному поведению при ведении бизнеса и ожидает того же от своих деловых партнеров, говорится в письме. Компании важна лояльность клиентов марки, поэтому она напоминает о недопустимости превышения максимальных цен перепродажи, установленных самой маркой Skoda.

Также Skoda напоминает ритейлерам, что согласно закону «О защите прав потребителей» запрещается обуславливать приобретение одних товаров и услуг обязательным приобретением других товаров и услуг. Дополнительное оборудование не может быть обязательным условием приобретения автомобиля. За нарушение условий честного ведения бизнеса дистрибьютором Skoda вправе применить санкции вплоть до «отказа от дилерского соглашения в одностороннем внесудебном порядке».

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Совсем недавно ФАС провела проверку в отношении АВТОВАЗа, который, по неофициальной информации, планировал сделать дополнительные опции при покупке автомобиля Lada обязательной частью комплектации. Позже АВТОВАЗ отчитался перед Федеральной антимонопольной службой об отсутствии таких намерений.



При этом в компании отметили, что собираются ввести новые варианты комплектации автомобилей с наборами аксессуаров с 1 декабря, однако они не будут исключать ранее существовавшие, отмечает пресс-служба ФАС.

Ведомство продолжает следить за ситуацией, вероятно, что за Шкодой последуют и другие производители.

Фото: Depositphotos