Подорожали автомобили Skoda

Дороже стали модели Karoq, Kodiaq, Octavia и Rapid.

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Ни месяца без подорожания — если некоторые марки поднимают цены иногда, но существенно, ценовая политика Шкоды — постепенное повышение стоимости отдельных моделей и комплектаций. Только в сентябре дорожали Karoq, Octavia и Rapid, а в октябре — семейство Superb и топовые версии Kodiaq.

Сейчас очередное подорожание. А для Kodiaq, Karoq, Octavia и Rapid это — уже второе за осень, отмечают эксперты портала «Цена Авто». На этот раз прибавка составила 24 000 — 60 000 руб., то есть 1,4 — 3,6% относительно прежних цен.





Karoq теперь стоит в диапазоне от 1 641 000 рублей до 2 154 000 рублей (прибавка 29 тыс. — 30 тыс. рублей), Kodiaq — 1 962 000 руб. до 2 736 000 руб. (+30 тыс. руб. — 60 тыс. рублей), Octavia — 1 597 000 руб. до 2 322 000 рублей (+55 тыс. руб.) и Rapid — от 1 016 000 рублей до 1 415 000 рублей (+24 000 руб.).

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Однако с накрутками дилеров цены в автосалонах существенно отличаются от рекомендованных производителем, так, на Karoq они начинаются от 1 777 000 рублей, на Kodiaq — от 2 292 000 руб., на Octavia — от 1 665 000 руб. и на Rapid — от 1 058 000 рублей.

Согласно статистике AEB, в октябре продажи марки Skoda в России упали на 45% до 5590 автомобилей. Самой популярной моделью на рынке остается Rapid — в октябре было продано 3078 машин.

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