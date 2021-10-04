Skoda Superb II (2008-2015): как не купить хлам?

Чешский бизнес-лифтбек слыл вполне удачным, но на вторичном рынке продать его непросто. Что мешает?

Материалы по теме Skoda Kodiaq-2022: дороже на 59 тысяч и без автомата

Superb создан на общей платформе с седаном Volkswagen Passat. Главные агрегаты — фольксвагеновские, сборку для России наладили на заводе Volkswagen в Калуге.

Рестайлинг 2013 года внес косметические изменения, а своенравный робот DSG7 к этому моменту модернизировали. Каждый десятый Suрerb на вторичке — ­универсал. Реже встречается версия 4×4.

Skoda Superb

Достоинства

Недорого относительно машин премиальных марок.

Хорошая эргономика, высокий комфорт, просторный салон — особенно сзади.

Огромный багажник — 595 л.

Хитроумная двустворчатая задняя дверь TwinDoor может открываться по частям — как на седане или как на лифтбеке. Реализация идеи не слишком удачная: проводка, замок и доводчик часто капризничают.

Недостатки

Коррозионная стойкость не идеальна, быстро мутнеет и отваливается хром.

Часты отказы электрики.

Системе отопления не хватает мощности в сильные морозы.

Моторы

Больше половины машин у нас продано с мотором 1.8 TSI (152 л.с.). Двухлитровый (200 л.с.) конструктивно очень близок, болезни у них схожие. Высокий масляный аппетит, закоксовка клапанов и колец, течи прокладок и сальников. Непредсказуем ресурс цепного привода ГРМ, водяного и масляного насосов, капризный термостат. После 2013 года оба мотора модернизировали, теперь они живут по 300 тысяч км.

До 350–400 тысяч служит атмосферник VR6 3.6 FSI (260 л.с.). Могут течь сальники коленвала, хандрят катушки зажигания и термостат, при работе на низких оборотах зимой в выхлопной системе скапливается конденсат — и затем мешает пуску. К старости помногу ест масло. В целом агрегат более стойкий, чем турбомоторы.

Двигатель 1.4 TSI (125 л.с.) — это масложор, детонация, слабые поршни, капризный интеркулер. Машин с ним продали очень мало — сочетался только с МКП, что в этом классе не ценится.

Двухлитровый турбодизель (140 или 170 л.с.) чувствителен к качеству топлива и наделен типовыми дизельными проблемами. Сверх того — быстрый износ пластиковых шестерен дозирующей заслонки и двухмассового маховика. Ресурс — около 300 тысяч км.

Коробки передач

Робот DSG7 нажил репутацию убийцы сцеплений, прежде чем его модернизировали, но и после он особо выносливым не стал. Предел — около 150 тысяч км, а дружит он с мотором 1.8.

В отличие от Пассата, для Суперба предлагали альтернативу — удачный гидроавтомат Aisin TF‑60SN, способный ходить 250–300 тысяч км. Слабое место — система охлаждения. При постоянном стоянии в пробках износ сильно ускоряется, так что не экономьте на промывке теплообменника.

Мощным моторам достался более крепкий робот DSG6 с «мокрыми» сцеплениями, при хорошем уходе доживает до 200 тысяч км.

Про механические коробки (пять или шесть ступеней) плохого сказать нечего, но любители резких ускорений будут чаще менять двухмассовый маховик и сцепление.

В полноприводных трансмиссиях внимания требует муфта Haldex. Она безотказна только если регулярно менять масло и проверять, хорошо ли сидят разъемы.

Эксплуатационные болячки

В ходовой к 60–80 тысячам км сдаются сайлентблоки, проседают опоры передних стоек и задних рычагов. Вообще ресурс многих элементов, включая амортизаторы и пыльники, сильно зависит от того, какой на машине установлен пакет — более живучий «российский» или «европейский».

Слабое место Суперба — невысокое качество проводки и соединений. Много различных отказов, чаще связанных со жгутами дверей, было даже на молодых машинах. Но отключалась и различная электроника вплоть до головного блока ECU.

Пластик передней оптики быстро царапается и мутнеет — владельцы часто закрывают его пленкой, хотя это незаконно и карается штрафом.

Материалы по теме Новая Skoda Superb — первые подробности

Euro NCAP: (2009) общая оценка — пять звезд; водитель/пассажир — 90%; ребенок — 81%; пешеход — 50%; системы содействия безопасности — 71%

Самое массовое предложение на вторичке: Superb 1.8 DSG 4×2

Оптимальный выбор: Superb 1.8 АКП 4×2

За те же деньги: Volkswagen Passat, Nissan Teana, Kia Optima, Mazda 6, Opel Insignia