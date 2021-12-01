Эти модели можно купить без допов и очередей

Выбор оказался небольшим, но очень разнообразным — от бюджетников до предпремиальных автомобилей.

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Можно ли купить сегодня марки и модели без наценок и очереди? Да, но при условии, что вам не интересна конкретная популярная модель. На рынке все еще немало автомобилей, спрос на которые невысок, из-за чего они есть в наличии у дилеров, и купить которые можно без дополнительного оборудования, наценок и долгих ожиданий.

Чтобы узнать, какие именно модели или версии можно купить сегодня «по старой схеме», мы обратились к специалистам маркетплейса «Банкавто», которые постоянно поддерживают контакт с дилерами и знают, что происходит в их салонах.

— Со скидкой сегодня можно купить лишь некоторые машины премиального класса, что не всем по карману. Без наценок же можно приобрести только неликвидные автомобили китайских брендов в массовом сегменте. К примеру, Cherry Tiggo 4 с механической коробкой, Dongfeng 580 или чуть менее востребованные Ghangan CS35 Plus, CS55 или CS75FL.

Есть предложения и для любителей европейских брендов. Французские кроссоверы Peugeot 2008 и 3008 также доступны к покупке из наличия без дилерских наценок. Они не особенно популярны из-за высокой цены, но за них хотя бы не придется бессмысленно переплачивать. Аналогичная ситуация с Opel Grandland X. Стоимость этого автомобиля, обладающего габаритами популярного Kia Sportage, тоже доступной не назовешь. Зато нехватки автомобилей этой модели не наблюдается, в отличие от бестселлеров этого класса, и продаются они по адекватным ценам без навязанных допов.

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