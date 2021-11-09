Как обманывают в автосалонах и что делать

Юрист составил список фраз - их нельзя говорить инспектору ГИБДД Часто ли при общении с ГИБДД вы сокрушались: «Ну зачем я это ляпнул!»? Оказывается, некоторые слова могут изрядно разозлить инспектора. Прикипело, износилось, утекло - раскрываем 5 причин, почему клинит тормоза Вы хотите поехать по делам, а машина даже не тронулась с места. Неприятно! Или вот другой случай: вы решили остановить авто, но тормоза работают туго, будто им что-то мешает. Похоже, тормозная система начала клинить. И если не разобраться с ней до зимы, то из-за реагентов, воды и низких температур тормоза могут отказать в совсем неподходящий момент. Разберемся, что может помешать тормозам работать? как раньше. Движение в нужную сторону Поговорка про две главные беды все еще актуальна, но не в такой степени, как раньше.