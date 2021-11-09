Как обманывают в автосалонах и что делать

Участились случаи обмана покупателей в автосалонах, торгующих как новыми, так и подержанными машинами, предупреждают в Роспотребнадзоре, отмечая рост числа обращений с жалобами на продавцов автомобилей. В связи с этим в ведомстве перечислили типичные нарушения прав потребителей в автосалонах.
- По телефону покупателю называют несуществующую заниженную стоимость машины.
- Продавец настаивает на подписании предварительного договора с передачей первоначального взноса, где говорится об его удержании.
- Недостоверная информация о размере процентной ставки — в договоре она оказывается другой.
- Покупателю навязывают товары, работы, услуги, дополнительное оборудование и так далее.
Как избежать обмана:
- изучить отзывы о продавце;
- узнать на сайте бренда, является ли автосалон официальным дилером (при выборе нового автомобиля);
- не доверяйте предложениям продажи автомобилей по цене ниже рыночной и попросите прислать вам на почту проект договора купли-продажи, информацию о цене и характеристики заинтересовавшего вас автомобиля;
- машины с пробегом проверяйте через сайт Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Информация о них находится в разделе «Проверка автомобиля»;
- изучите договор до его подписания и не подписывайте, если хоть что-то вас в нем не устроило или противоречит тому, что говорил менеджер по продажам. В договоре обязательно должны быть указаны сроки поставки автомобиля, размер аванса, порядок его возврата, а также полное описание модификации модели. Если менеджер вдруг унес документ, то обязательно перечитайте его весь заново;
- при оплате наличными требуйте документ, подтверждающий факт внесения денежных средств, в том числе контрольно-кассовый чек в электронном виде, который можно проверить на сайте ФНС России через приложение «Проверка чека ФНС России»;
- внимательно осмотрите автомобиль, прежде чем его забрать, и сверьте все номера, проверьте комплектность и уровень всех технических жидкостей, исправность оборудования (на осмотр предоставляется только чистый автомобиль).
Несколько условий, которые должны вызывать у вас опасение:
- продажа автомобиля только за счет заемных средств (кредит);
- заявлена слишком низкая цена транспортного средства;
- внесения аванса до осмотра автомобиля;
- отсутствие в офисе продаж полного комплекта документов на автомобиль (договор, паспорт транспортного средства, гарантийный талон или сервисная книжка), а также обязательных информационных сведений о продавце, достоверности;
- недавняя постановка продавца на налоговый учет, что можно проверить на сайте ФНС России.
Вы имеете полное право жаловаться на автосалон, если:
- фактическая цена в договоре не соответствует заявленной в рекламе или на сайте;
- выявлено несоответствие комплектации автомобиля;
- продавец отказывается вернуть покупателю внесенный аванс;
- продавец навязывает дополнительные товары, работы и услуги;
- вам продают подержанный автомобиль под видом нового.
Куда жаловаться:
- производителю или в уполномоченную им организацию;
- в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), приложив документированные доказательства, а также претензионную переписку с продавцом;
- в суд;
- в органы внутренних дел (требования к порядку подачи заявления и его форме изложены в статье 12 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»).
Статьей 16 Закона «О защите прав потребителей» навязывание дополнительных товаров и услуг запрещено. Уличенная в этом компания должна будет возместить все убытки, включая цену навязанных товаров или услуг, а также в отношении нее будет проведено административное расследование. Если же жалобы будут массовыми, то это станет поводом для подачи группового иска со стороны Роспотребнадзора в защиту пострадавших потребителей.
- О разных способах обмана в автосалонах вы можете узнать здесь.
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Фото: Антон Ваганов/ТАСС