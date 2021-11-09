Как обманывают в автосалонах и что делать — журнал За рулем

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Как обманывают в автосалонах и что делать

Рекомендации покупателям новых и подержанных автомобилей дали в Роспотребнадзоре, а также рассказали, как и куда жаловаться в случае обмана и навязывания товаров и услуг.

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Участились случаи обмана покупателей в автосалонах, торгующих как новыми, так и подержанными машинами, предупреждают в Роспотребнадзоре, отмечая рост числа обращений с жалобами на продавцов автомобилей. В связи с этим в ведомстве перечислили типичные нарушения прав потребителей в автосалонах.

  1. По телефону покупателю называют несуществующую заниженную стоимость машины.
  2. Продавец настаивает на подписании предварительного договора с передачей первоначального взноса, где говорится об его удержании.
  3. Недостоверная информация о размере процентной ставки — в договоре она оказывается другой.
  4. Покупателю навязывают товары, работы, услуги, дополнительное оборудование и так далее.

Как избежать обмана:

  • изучить отзывы о продавце;
  • узнать на сайте бренда, является ли автосалон официальным дилером (при выборе нового автомобиля);
  • не доверяйте предложениям продажи автомобилей по цене ниже рыночной и попросите прислать вам на почту проект договора купли-продажи, информацию о цене и характеристики заинтересовавшего вас автомобиля;
  • машины с пробегом проверяйте через сайт Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Информация о них находится в разделе «Проверка автомобиля»;
  • изучите договор до его подписания и не подписывайте, если хоть что-то вас в нем не устроило или противоречит тому, что говорил менеджер по продажам. В договоре обязательно должны быть указаны сроки поставки автомобиля, размер аванса, порядок его возврата, а также полное описание модификации модели. Если менеджер вдруг унес документ, то обязательно перечитайте его весь заново;
  • при оплате наличными требуйте документ, подтверждающий факт внесения денежных средств, в том числе контрольно-кассовый чек в электронном виде, который можно проверить на сайте ФНС России через приложение «Проверка чека ФНС России»;
  • внимательно осмотрите автомобиль, прежде чем его забрать, и сверьте все номера, проверьте комплектность и уровень всех технических жидкостей, исправность оборудования (на осмотр предоставляется только чистый автомобиль).

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Несколько условий, которые должны вызывать у вас опасение:

  • продажа автомобиля только за счет заемных средств (кредит);
  • заявлена слишком низкая цена транспортного средства;
  • внесения аванса до осмотра автомобиля;
  • отсутствие в офисе продаж полного комплекта документов на автомобиль (договор, паспорт транспортного средства, гарантийный талон или сервисная книжка), а также обязательных информационных сведений о продавце, достоверности;
  • недавняя постановка продавца на налоговый учет, что можно проверить на сайте ФНС России.

Вы имеете полное право жаловаться на автосалон, если:

  • фактическая цена в договоре не соответствует заявленной в рекламе или на сайте;
  • выявлено несоответствие комплектации автомобиля;
  • продавец отказывается вернуть покупателю внесенный аванс;
  • продавец навязывает дополнительные товары, работы и услуги;
  • вам продают подержанный автомобиль под видом нового.

Куда жаловаться:

  • производителю или в уполномоченную им организацию;
  • в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), приложив документированные доказательства, а также претензионную переписку с продавцом;
  • в суд;
  • в органы внутренних дел (требования к порядку подачи заявления и его форме изложены в статье 12 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»).

Статьей 16 Закона «О защите прав потребителей» навязывание дополнительных товаров и услуг запрещено. Уличенная в этом компания должна будет возместить все убытки, включая цену навязанных товаров или услуг, а также в отношении нее будет проведено административное расследование. Если же жалобы будут массовыми, то это станет поводом для подачи группового иска со стороны Роспотребнадзора в защиту пострадавших потребителей.

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

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