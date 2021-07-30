Названы 4 способа обмана в автосалонах

Каждый из них опасен для покупателей огромными переплатами за автомобиль.

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О самых распространенных способах обмана покупателей в автосалонах рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин. Описанные им схемы уголовно наказуемы, но, несмотря на это, некоторые продавцы не стесняются их применять.

Часто в рекламе, объявлениях или во время переговоров с потенциальными клиентами по телефону указываются заниженные цены на автомобили . В результате же покупателю предлагают подписать договор купли-продажи, где стоимость оказывается гораздо выше. Это идет вразрез с законом о защите прав потребителей и является дезинформацией.

«Нередки ситуации, когда еще до показа автомобиля или заключения договора-купли продажи продавец настаивает на заключении предварительного договора с передачей первоначального взноса или вообще хочет забрать большую часть суммы под расписку без конкретных условий», — цитирует агентство «Прайм» Редина.

Еще одна распространенная схема — это навязывание услуг, сопутствующих работ и товаров . При этом в законах оговаривается, что покупка одного товара (в данном случае конкретного автомобиля в определенной комплектации) не может быть взаимозависима с приобретением других товаров и заказом услуг. Если вам будут навязывать подобные схемы (независимо от того, что и где вы покупаете), то есть все основания обратиться на горячую линию защиты прав потребителей (8 800 100 00 04 ежедневно с 10:00 до 17:00).

Самым же неприятным для покупателей автомобилей способом обмана Редин назвал махинации с процентной ставкой по кредиту : на словах обещается один процент, а в договоре указывается другой. Это ведет к большим и часто непосильным переплатам за товар, которые длятся не один год.

Что делать, если вы купили новый автомобиль, а он перекрашен (бывает и такое)? Советы на этот случай вы найдете здесь.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС