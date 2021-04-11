Купила новую машину, а она... перекрашена

Мнение эксперта Юрист Союза потребителей РФ Антон Недзвецкий: — Оригинал паспорта транспортного средства выдает завод-изготовитель. Если в ПТС указан тот же цвет, в который выкрашен автомобиль, то можно сделать вывод, что последний слой краски нанесли именно в цехах завода-изготовителя. В судебном разбирательстве главная задача — установить, что машина была перекрашена до продажи.

При первичном осмотре автомобиля была выявлена ремонтная окраска всех наружных элементов кузова. Эксперт-техник подтвердил: на машине два слоя лакокрасочного покрытия. Толщинометр показал превышение почти на сто микрометров!Но ведь в ДТП Дина помяла только крыло! Кто и когда целиком перекрасил новый по документам автомобиль?Представители дилера утверждают, что получила автомобиль от завода-изготовителя в заводском же окрасе. И действительно, цвет «белый перламутр» указан в ПТС.

Выяснить, зачем новый (как утверждает дилер) автомобиль на заводе перекрашивали, едва ли получится. Ясно одно: машина досталась Дине уже перекрашенной и ее история — тайна, покрытая мраком. Точнее, новым слоем краски.





Теперь задача автовладелицы — доказать в суде, что она была обманута.

В автосалон — с толщинометром

Избежать судебных разбирательств и сберечь себе нервы поможет внимательный осмотр автомобиля при покупке.





Специалисты рекомендуют отойти на пару метров и внимательно присмотреться к машине: при боковом освещении и с разных ракурсов незначительная разница в лакокрасочном покрытии будет заметна.

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Также обратите внимание на крепежные элементы — болты и гайки. Если на них имеются сколы, значит, деталь снимали.





И самое главное — проверьте покрытие толщиномером. Процедура проста: включаете прибор и проводите измерения на разных деталях. Если толщина превышена в полтора-два раза (для большинства автомобилей толщина заводского слоя лакокрасочного покрытия составляет 80–170 мкм), значит, автомобиль был перекрашен — и вас пытаются обвести вокруг пальца.





Помните: обмануть могут даже в официальном салоне. Поэтому дилеров нужно проверять. Лучше всего при помощи толщиномера — он-то уж точно не соврет.





Фото: НТВ