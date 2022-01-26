Новое поколение Lada XRAY: первые подробности

Модель будет упрощенной версией новой Нивы - с моноприводными версиями и вариатором.

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У хэтчбека Lada XRAY будет новое поколение, но на данный момент неизвестно, сохранит ли модель прежнее название — пока его лишь условно можно именовать Lada XRAY New Generation. «Русский автомобиль», ссылаясь на собственный источник на АВТОВАЗе, причастный к проектированию модели, сообщает, что в новом поколении XRAY будет упрощенной версией Нивы-3.

В новом воплощении Ниву и ИксРей объединит платформа, пишет ресурс. В заводской документации ее название указывается как Renault X13, а по факту это полноприводный вариант французской «тележки» CMF B-LS, который на АВТОВАЗе разрабатывают специально под третью генерацию Lada Niva.

На фото — концепт первого ИксРея 2012 года. Как известно, реальная машина получилась совсем иной

Но если Нива будет только полноприводной, с механической коробкой передач и понижающим рядом в трансмиссии, то новому ИксРею, скроенному по тем же платформенным лекалам, отведут роль городского кроссовера: у него будут как полноприводные версии (очевидно, без «понижайки»), так и моноприводные с вариатором.

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Почему же о новом XRAY ничего не сообщалось в плане Renaulution? Источник предполагает две причины: либо план был пересмотрен, либо появление нового поколения случится позднее 2025 года, до которого рассчитана стратегия. По предварительным данным, новый XRAY появится в конце 2025 года или в начале 2026-го. Как сообщает ресурс, т.н. «заморозка» (утверждение) конструкции и дизайна новых Niva и XRAY должна произойти в ближайшие месяцы.

Стоит напомнить, что президент АВТОВАЗа Николя Мор сообщил о согласовании дизайна Нивы еще в конце 2021 года.

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Фото: АВТОВАЗ