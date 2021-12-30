Новая Lada Niva: президент АВТОВАЗа раскрыл подробности

Николя Мор официально заявил, что дизайн грядущей новинки уже утвержден.

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АВТОВАЗ выпустил видеоролик, в котором президент компании Николя Мор поздравил сотрудников с Новым годом. Интересно, что в этот раз значительная часть традиционного видео была посвящена перспективному внедорожнику под именем Niva. Запустив в 2021 году две внедорожных модели, Niva Travel и Niva Legend Bronto, АВТОВАЗ большое внимание уделяет будущему семейства внедорожников, заявил Мор.

В перспективе нескольких лет Niva нового поколения должна стать нашим бестселлером в сегменте SUV в России и на экспортных рынках, расширив глобальную географию для бренда Lada. Мы активно готовимся к этому. Уже согласован дизайн нового автомобиля. Но в ближайшие пару лет мы оставим его в строгом секрете. На протяжении этого времени подразделения инжиниринга будут работать над техническими аспектами модели и ее индустриализацией», — сказал Николя Мор.

По словам президента, в производствах тольяттинского завода запланированы необходимые преобразования. Напомним, что чуть менее года назад прежний президент АВТОВАЗа, Ив Каракатзанис, заявлял, что запуск новой Нивы состоится в 2024 году.

Новая модель будет делить платформу с кроссовером Dacia Bigster, ожидающимся в 2022-м, но внедорожный потенциал Нивы будет шире.

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Фото: Dacia

Видео: YouTube / На заводе