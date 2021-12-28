Каким будет новый компактный кроссовер Lada

В следующем году у Dacia появится новая флагманская модель — Bigster. Немного позже аналогичным кроссовером обзаведется и Лада.
В основе автомобиля — платформа CMF-B, на которой построены и городские субкомпакты Renault (например, Sandero), но благодаря увеличенным габаритам новинка будет бюджетной альтернативой таким кроссоверам, как Volkswagen Tiguan или Skoda Karoq.
Более того, по своим размерам бюджетный кроссовер будет сопоставим с Land Rover Discovery Sport — его длина составит около 4,6 метров. Это позволит выпускать и 7-местный вариант кроссовера Dacia и Lada. Но воспользуются ли компании этой возможностью — пока неизвестно.
Платформа CMF-B позволит оснащать автомобили самыми разными силовыми установками, мощность которых составит от 90 л.с. Также новинка получит моторы TCe 130 и TCe 150 мощностью 130 и 150 л.с. Ожидается и гибридная установка на базе 1,6-литрового мотора, мощность которой составит 140 л.с., а также 200-сильный гибрид на базе 1,2-литрового турбодвигателя.
В компании Dacia намекнули, что стоимость компактного кроссовера будет сопоставима с ценами на субкомпактные кроссоверы других брендов. Следовательно, стоить автомобиль может от 1,5 млн рублей — примерно на 150 тысяч дешевле, чем Skoda Karoq.
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Фото: autoexpress.co.uk