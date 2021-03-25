Дочерняя компания Renault представила новое решение, которое можно считать новым поколением мультимедийных автосистем.

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Почти все выпускаемые сегодня автомобили оснащаются сенсорными экранами мультимедийных систем. Но в Dacia Sandero, который на нашем рынке продается под брендом Renault, экрана не будет, а его место займет смартфон водителя.

Система Media Control требует загрузки на смартфон специального приложения, которое можно настраивать на свой вкус. То есть на экране не будет ненужных и неиспользуемых ярлыков. Затем водитель подключает свой смартфон к системе автомобиля через Bluetooth и помещает его в специальный слот в центре приборной панели.

Заменяя штатную мультимедию, смартфон выполняет все те же функции: навигация, радио, музыка, телефонные звонки, голосовые команды и даже бортовой компьютер.

Кроме того, смартфон будет управляться кнопками на рулевом колесе, что позволит переключать треки и радиостанции, управлять громкостью, а также отвечать на звонки и вешать трубку.

Система имеет функции оповещения о «забытом телефоне» и поиска автомобиля на парковке. Если же водитель не захочет подключать смартфон, то слот не останется сиротливо торчать на приборной панели, его можно закрыть крышкой, которая в открытом состоянии выполняет функцию козырька.

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Фото: Dacia