Конец мультимедии — в Sandero ее заменит смартфон — журнал За рулем

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Конец мультимедии — в Sandero ее заменит смартфон

Дочерняя компания Renault представила новое решение, которое можно считать новым поколением мультимедийных автосистем.

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Почти все выпускаемые сегодня автомобили оснащаются сенсорными экранами мультимедийных систем. Но в Dacia Sandero, который на нашем рынке продается под брендом Renault, экрана не будет, а его место займет смартфон водителя.

Система Media Control требует загрузки на смартфон специального приложения, которое можно настраивать на свой вкус. То есть на экране не будет ненужных и неиспользуемых ярлыков. Затем водитель подключает свой смартфон к системе автомобиля через Bluetooth и помещает его в специальный слот в центре приборной панели.

Заменяя штатную мультимедию, смартфон выполняет все те же функции: навигация, радио, музыка, телефонные звонки, голосовые команды и даже бортовой компьютер.

Кроме того, смартфон будет управляться кнопками на рулевом колесе, что позволит переключать треки и радиостанции, управлять громкостью, а также отвечать на звонки и вешать трубку.

Система имеет функции оповещения о «забытом телефоне» и поиска автомобиля на парковке. Если же водитель не захочет подключать смартфон, то слот не останется сиротливо торчать на приборной панели, его можно закрыть крышкой, которая в открытом состоянии выполняет функцию козырька.

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Фото: Dacia

Конец мультимедии — в Sandero ее заменит смартфон

Дочерняя компания Renault представила новое решение, которое можно считать новым поколением мультимедийных автосистем.

Конец мультимедии — в Sandero ее заменит смартфон — фото 1233930Конец мультимедии — в Sandero ее заменит смартфон — фото 1233931Конец мультимедии — в Sandero ее заменит смартфон — фото 1233929Конец мультимедии — в Sandero ее заменит смартфон — фото 1233932Конец мультимедии — в Sandero ее заменит смартфон
Конец мультимедии — в Sandero ее заменит смартфон

Дочерняя компания Renault представила новое решение, которое можно считать новым поколением мультимедийных автосистем.

Конец мультимедии — в Sandero ее заменит смартфон — фото 1233932Конец мультимедии — в Sandero ее заменит смартфон — фото 1233930Конец мультимедии — в Sandero ее заменит смартфон — фото 1233929Конец мультимедии — в Sandero ее заменит смартфон — фото 1233931Конец мультимедии — в Sandero ее заменит смартфон
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Отзывы о Renault Sandero (6)

Renault 2017 / срок владения 1 — 3 года

Недостатки:

Еще бы мех.коробку привели в порядок.Главная пара 4.35 — не то.Необходимо 3.9 хотя бы.Ведь на вариаторе и то меньше.

Комментарий:

Подумайте перед покупкой.

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