В продажу «новый» автомобиль поступит в середине 2021 года, но будет представлен не на всех рынках.

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Вышло третье поколение Логана и компания Renault решила создать особую версию седана — Renault Taliant. Делается это для того, чтобы заменить Symbol, который компания продает с 1999 года.

Новый Renault Taliant по сути является слегка модифицированным и переименованным Логаном — фары и задние фонари имеют другой дизайн и выполнены в новом стиле Рено.

Компания также изменила решетку радиатора, чтобы автомобиль больше походил на Clio и Symbol, а не на Logan. Особым стал и дизайн двухцветных легкосплавных колесных дисков. Получилось более броско и современно. В салоне перемен нет.

Какими моторами будет оснащаться Renault Taliant пока не сообщается, но, скорее всего, двигатели будут теми же, которые устанавливаются на Dacia Logan. Это 3-цилиндровые двигатели мощностью до 100 л.с. и ни одного турбодизеля.

В зависимости от двигателя седан, вероятно, будет предлагаться с 6-ступенчатой механикой или вариатором. Не исключено, что выйдет и двухтопливная версия.

Компания Mitsubishi намерена выпустить две новые модели на базе Renault и продавать их в Европе.

Фото: Renault