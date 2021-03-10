Mitsubishi выпустит 2 новые модели на базе Renault

Новинки будут продаваться в Европе и появятся, ориентировочно, в 2023 году.

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Совсем недавно, в феврале этого года, начались разговоры о том, что Mitsubishi может вернуться на европейские рынки, а поможет компании в этом Renault.

Оба автопроизводителя только что заявили, что в 2023 году Mitsubishi выведет на рынок Европы две «сестринские модели», производимые Renault. Машины получат французские платформы и технологии, но будут иметь «отличия, отражающие ДНК бренда Mitsubishi».

Благодаря этому японский автопроизводитель надеется стать более конкурентоспособным и расширить свой модельный ряд. Но компании не сообщили, что это будут за модели или на базе каких автомобилей построены. Ходили слухи о возможном воскрешении Lancer — на базе Megane. Верится в это с трудом, так как седаны никогда особо не привлекали автомобилистов Европы. Скорее всего, речь идет о хэтчбеке и кроссовере.

Надеемся, что новинки не будут просто автомобилями Renault с логотипами Mitsubishi, а получат существенные отличия.

Во сколько обойдется новый Mitsubishi Outlander, который скоро появится в продаже на нашем рынке? Ответ вы найдете здесь.

Фото: Mitsubishi