Mitsubishi назвала стоимость нового Outlander

Цена кроссовера составила около 1,9 млн рублей в переводе на российские деньги.

В США объявлены цены на кроссовер Mitsubishi Outlander нового поколения. Особенность ценообразования в США такова, что в итоге стоимость машин там и в нашей стране вполне сопоставима.

На североамериканском рынке новинка будет стоить от 25 795 долларов, или 1,9 млн рублей. Отмечается подорожание модели на 900 долларов, или 67 тыс. рублей. Напомним, что сегодня в России продается Аутлендер предыдущего поколения, цена которого составляет от 1 859 000 рублей. Прибавив к ней 67 тысяч, мы можем получить стоимость новинки в России — 1 926 000 рублей.

В Северной Америке кроссовер представлен с единственным мотором. Это 2,5-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель, работающий в паре с вариатором. Его мощность составляет 183 л.с. и 245 Нм. Кроссовер может быть как переднеприводным, так и полноприводным.

В базовой комплектации кроссовер оснащается, например, системами мониторинга слепых зон и предупреждения столкновений при движении задним ходом. Есть 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, кондиционер.

В топе машина получила кожаный салон, электропривод кресла водителя с памятью, задние сиденья с обогревом и трехзонный климат-контроль. Такой Аутлендер может стоить до 36 тысяч долларов, или 2,7 млн рублей.

В России заканчиваются продажи спортивной версии популярного кроссовера Mitsubishi — Outlander GT.

Фото: Mitsubishi