Mitsubishi прекращает продажи Outlander GT

К дилерам была отправлена последняя партия спортивной версии популярного кроссовера.

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В продажу поступила последняя партия кроссоверов Outlander GT с 3-литровым двигателем MIVEC. Этот V-образный 6-цилиндровый бензиновый агрегат имеет мощность 227 л.с. (до 2020 года мощность составляла 220 л.с.).

Outlander GT собирался на заводе в Калуге, а всего с 2013 года в России было продано 24 962 спортивных версий кроссовера — это около 10% от всех проданных Аутлендеров.

Стоимость кроссовера Mitsubishi Outlander, который остается в продаже, составляет от 1 859 000 рублей. Семиместная версия автомобиля стоит от 2 269 000 рублей, а спортивную версию GT пока еще можно купить по цене 2 689 000 рублей — этот кроссовер продается в одной комплектации.

Скоро в продажу поступит новое поколение Mitsubishi Outlander.

Фото: Mitsubishi