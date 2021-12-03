Как избежать дорожного коллапса

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Два варианта — бесплатные пробки каждый день или свободные дороги за небольшую плату.

НЕЖЕЛАННОЕ ЛИДЕРСТВО

Москва в прошлом году вышла на первое место в мировом рейтинге загруженности автомобильных дорог. В первой двадцатке рейтинга также Новосибирск, Санкт-Петербург и Самара. Ситуация постепенно ухудшается и во многих других российских городах. Одна из причин — стремительный рост числа автомобилей. Проект «20 идей по развитию России» https://20idei.ru/ru/ предлагает путь эффективной борьбы с пробками.

ТРАФИК КАК КАТАСТРОФА

Усилия столичного правительства по модернизации транспортной системы огромны, но недостаточны. Проблема приобретает характер катастрофы. Очевидно, что без принудительного снижения трафика не обойтись.

Подобные меры давно уже приняты в Лондоне, Сингапуре, Стокгольме, Милане, Сан-Франциско и других городах, где дорожные заторы мешают людям нормально жить и работать.

СБОР ПРОТИВ ПРОБОК

Предприниматель Дмитрий Давыдов предлагает поэтапно ввести плату за проезд в Москве — так называемый сбор против пробок.

Различные схемы, предусматривающие платный въезд в столицу, обсуждаются с 2014 года. Пока что действуют только некоторые ограничения для грузового транспорта, не связанные с платой за проезд.

ЧЕТЫРЕ СВОБОДНЫХ ДНЯ

Важно понимать, что мера направлена на благо и комфорт граждан, которые перестанут раздражаться в заторах, терять в них время и огромные объемы топлива.

Среднестатистический московский автовладелец проводит в пробках около 90 часов в год. Почти четверо суток! А час пробки для малолитражного автомобиля — это 1,2–1,5 литра топлива, расходуемого без пользы.

СРЕДСТВА ДЛЯ НОВЫХ ЦЕЛЕЙ

Для установки систем фиксации транспортных средств в платной зоне и разработки механизмов оплаты необходимо выделить средства из бюджета. Вложения со временем окупятся, а поступления от сбора пойдут на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры.

ПЛАТНО, НО НЕ ВСЕГДА

На первом этапе достаточно ввести базовый тариф в размере 100 рублей для проезда по территории города, опоясанной МКАДом. Бесплатным проезд останется ночью — с 22 до 7 часов, а также по выходным и праздничным дням.

От сбора освобождаются общественный транспорт, такси, мотоциклы, техника экстренных служб и электромобили. Для социально уязвимых слоев населения, например пенсионеров, необходимы льготы.

МЕХАНИЗМ КОМПЕНСАЦИИ

Сбор не будет сильным ударом по бюджетам граждан, но даст толчок для сокращения трафика. Финансовая нагрузка компенсируется улучшением экологии, а также экономией времени на перемещение.

В дальнейшем дорожную ситуацию можно регулировать, изменяя тарифы, зоны и время действия сбора, типы облагаемых сбором транспортных средств. Тарифы можно привязать к мощности или объему двигателя.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ГОРОД

Из других позитивных эффектов: при свободных дорогах минимизируется риск ДТП. Гораздо более быстрым и эффективным станет наземный общественный транспорт, который также теряет время в заторах.

В отдаленной перспективе отсутствие пробок, улучшение экологии и транспортной структуры оздоровят инвестиционный климат и увеличат поток туристов.

ПОРА НАЧИНАТЬ

На подготовку и реализацию проекта уйдут годы. Для реализации этих идей необходима законодательная поддержка государства. Но в любом случае начинать надо уже сейчас.

Если этого не сделать, то набор перспектив у больших российских городов вырисовывается совсем другой — ежедневный транспортный коллапс.