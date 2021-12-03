Как избежать дорожного коллапса — журнал За рулем

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Как избежать дорожного коллапса

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Два варианта — бесплатные пробки каждый день или свободные дороги за небольшую плату.

НЕЖЕЛАННОЕ ЛИДЕРСТВО

Москва в прошлом году вышла на первое место в мировом рейтинге загруженности автомобильных дорог. В первой двадцатке рейтинга также Новосибирск, Санкт-Петербург и Самара. Ситуация постепенно ухудшается и во многих других российских городах. Одна из причин — стремительный рост числа автомобилей. Проект «20 идей по развитию России» https://20idei.ru/ru/ предлагает путь эффективной борьбы с пробками.

Как избежать дорожного коллапса

ТРАФИК КАК КАТАСТРОФА

Усилия столичного правительства по модернизации транспортной системы огромны, но недостаточны. Проблема приобретает характер катастрофы. Очевидно, что без принудительного снижения трафика не обойтись.

Подобные меры давно уже приняты в Лондоне, Сингапуре, Стокгольме, Милане, Сан-Франциско и других городах, где дорожные заторы мешают людям нормально жить и работать.

СБОР ПРОТИВ ПРОБОК

Предприниматель Дмитрий Давыдов предлагает поэтапно ввести плату за проезд в Москве — так называемый сбор против пробок.

Различные схемы, предусматривающие платный въезд в столицу, обсуждаются с 2014 года. Пока что действуют только некоторые ограничения для грузового транспорта, не связанные с платой за проезд.

Как избежать дорожного коллапса

ЧЕТЫРЕ СВОБОДНЫХ ДНЯ

Важно понимать, что мера направлена на благо и комфорт граждан, которые перестанут раздражаться в заторах, терять в них время и огромные объемы топлива.

Среднестатистический московский автовладелец проводит в пробках около 90 часов в год. Почти четверо суток! А час пробки для малолитражного автомобиля — это 1,2–1,5 литра топлива, расходуемого без пользы.

СРЕДСТВА ДЛЯ НОВЫХ ЦЕЛЕЙ

Для установки систем фиксации транспортных средств в платной зоне и разработки механизмов оплаты необходимо выделить средства из бюджета. Вложения со временем окупятся, а поступления от сбора пойдут на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры.

ПЛАТНО, НО НЕ ВСЕГДА

На первом этапе достаточно ввести базовый тариф в размере 100 рублей для проезда по территории города, опоясанной МКАДом. Бесплатным проезд останется ночью — с 22 до 7 часов, а также по выходным и праздничным дням.

От сбора освобождаются общественный транспорт, такси, мотоциклы, техника экстренных служб и электромобили. Для социально уязвимых слоев населения, например пенсионеров, необходимы льготы.

Как избежать дорожного коллапса

МЕХАНИЗМ КОМПЕНСАЦИИ

Сбор не будет сильным ударом по бюджетам граждан, но даст толчок для сокращения трафика. Финансовая нагрузка компенсируется улучшением экологии, а также экономией времени на перемещение.

В дальнейшем дорожную ситуацию можно регулировать, изменяя тарифы, зоны и время действия сбора, типы облагаемых сбором транспортных средств. Тарифы можно привязать к мощности или объему двигателя.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ГОРОД

Из других позитивных эффектов: при свободных дорогах минимизируется риск ДТП. Гораздо более быстрым и эффективным станет наземный общественный транспорт, который также теряет время в заторах.

В отдаленной перспективе отсутствие пробок, улучшение экологии и транспортной структуры оздоровят инвестиционный климат и увеличат поток туристов.

Как избежать дорожного коллапса

ПОРА НАЧИНАТЬ

На подготовку и реализацию проекта уйдут годы. Для реализации этих идей необходима законодательная поддержка государства. Но в любом случае начинать надо уже сейчас.

Если этого не сделать, то набор перспектив у больших российских городов вырисовывается совсем другой — ежедневный транспортный коллапс.

Как избежать дорожного коллапса

Два варианта — бесплатные пробки каждый день или свободные дороги за небольшую плату.

Как избежать дорожного коллапса — фото 1297089Как избежать дорожного коллапса — фото 1297082Как избежать дорожного коллапса — фото 1297081Как избежать дорожного коллапса — фото 1297084Как избежать дорожного коллапса
Как избежать дорожного коллапса

Два варианта — бесплатные пробки каждый день или свободные дороги за небольшую плату.

Как избежать дорожного коллапса — фото 1297084Как избежать дорожного коллапса — фото 1297081Как избежать дорожного коллапса — фото 1297082Как избежать дорожного коллапса — фото 1297089Как избежать дорожного коллапса
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