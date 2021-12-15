Жизнь без свалок? Это реально!

партнерский материал

Нашу страну можно быстро избавить от мусора. Надо только начать.

ЧЕМ ПЛОХА СВАЛКА

Складирование бытового мусора — это не только экологический и экономический вред.

Разнородная масса отходов опасна и тем, что активно взаимодействует с окружающей средой. А реакции, происходящие в ней, создают благоприятную среду для бактерий и несут смертельную опасность.

ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ

Дмитрий Давыдов, автор Проекта «20 идей по развитию России» https://20idei.ru/ru/, полагает, что передовые методы утилизации отходов давно реализованы в разных странах. Нам достаточно заимствовать лучшие решения.

Мы отстали на много лет. Зато теперь можем применять проверенные технологии для скорейшего запуска собственных производств.

Для этого нужна законодательная поддержка государства.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ БАТАРЕЙКИ

Мусор можно сжигать. Но сжигание отсортированного мусора и просто сжигание мусора дают разные результаты.

Ежегодно на наши свалки попадают миллионы батареек. Пальчиковая батарейка загрязняет тяжёлыми металлами около 20 кв. м земли. Если же ее сжигать среди прочего мусора, образуются диоксины — яды, вызывающие онкологические заболевания и нарушения репродуктивной системы.

ЧИСТАЯ СТРАНА

Одна из стран, добившаяся прекрасных результатов, — Швейцария.

С 2000 года там запрещены свалки. Осталось два варианта: переработка мусора с созданием полезных материалов, либо сжигание — с получением тепла и электроэнергии.

Организацию сбора и переработки передали частным компаниям. Сортируют свыше 50 видов мусора. В Швейцарии перерабатывают 75% всех отходов.

КУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД

Для промежуточного хранения отходов в городах используют подземные баки. Это избавляет от неприятных запахов, насекомых и сводит к минимуму загрязнение прилегающих территорий.

Культура чистоты в Швейцарии прививается со школы. Дети пишут контрольные на темы: «куда нужно выбрасывать пенопласт» или «как правильно выгуливать собаку».

ПОЛЕЗНЫЙ МУСОР

У мусора много применений. Из переработанных пластиковых бутылок изготавливают одежду, канцелярские товары, офисную мебель и многое другое. Перерабатывают разные виды стекла, глины и фарфора, получая плитку для мощения улиц и панели для облицовки стен.

Пищевые отходы используют для изготовления удобрений.

КАК ПОМОЧЬ СОСЕДУ

Современные мусоросжигающие заводы — это мини-электростанции. Сегодня в Германии более ста комплексов, утилизирующих 18 млн тонн отходов — на 4 млн больше, чем собирают в стране.

Остальное получают у соседей, которые еще и доплачивают за то, что их избавляют от мусора.

В НЕФТЯНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ

В Швеции используют свыше 99% отходов. Из них среди прочего получают и биогаз, используемый городским транспортом.

Шведы подсчитали, что из 4 тонн отходов можно получить столько же энергии, сколько дает 1 тонна нефти.

Оставшийся после сжигания пепел сортируют еще раз и снова отправляют в переработку. Окончательным шлаком наполняют заброшенные шахты.

ВЫБРОШЕННЫЕ ДЕНЬГИ

По данным корпорации «Ростехнологии», в России скопилось более 40 млрд тонн неутилизированных отходов. Другие источники оценивают этот объем в 100 млрд тонн. Ежегодный прирост — около 60 млн тонн!

Переработка отходов — мировой тренд, который интересен инвесторам. Она может приносить нам от $2 до 3,5 млрд в год. Фактически мы выбрасываем деньги.

ПЕРЕРАБОТКУ — СТИМУЛИРОВАТЬ

Предприниматель Дмитрий Давыдов предлагает ввести налоговые льготы для компаний, инвестирующих в переработку отходов.

На протяжении первых 10 лет они будут выплачивать 1–3% от прибыли при условии, что устанавливаемое оборудование — самое современное и соответствует жестким критериям мировых стандартов. При законодательной поддержке государства это реализовать несложно.

ЧЕТЫРЕ БОЛЬШИХ ВЫГОДЫ

Неоспоримые плюсы от вводимых мер:

избавляемся от мусорных свалок, наносящих вред экологии и здоровью;

активизируем предпринимательскую активность в целом;

получаем самые экологичные перерабатывающие предприятия;

увеличиваем доходную часть бюджета за счёт новых инвестиционных проектов и дополнительных поступлений от налогов и сборов.

РАЗДЕЛЬНО — НЕ УМЕЕМ

Самое сложное препятствие — наш менталитет.

Все предыдущие опыты по внедрению системы раздельного сбора ТБО в Москве провалились. Раздельные контейнеры для пищевых отходов, бумаги и стекла большинством игнорировались.

Необходимо отказаться от мусоропроводов в жилых домах, четко расписать требования к сбору, сортировке и уничтожению мусора и продумать систему мотивации.

НЕ УМЕЕШЬ — ПЛАТИ

Для тех, кто не хочет сортировать свой мусор, есть альтернатива — покупка мусорных пакетов, в стоимость которых войдет специальный сбор на сортировку и утилизацию.

За выполнением правил должна следить экологическая полиция и штрафовать нарушителей. Такая служба у нас уже есть.

ДРУГИЕ МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Контроль соблюдения требований в отношении мусора и поддержания чистоты можно возложить также на камеры наружного наблюдения и общественность — телефоны есть практически у всех.

Нарушителей логично наказывать общественными работами, связанными с уборкой улиц и сортировкой мусора. Работы можно заменять штрафом с прогрессирующей составляющей — за последующие нарушения штраф больше.

ДОСТОЙНАЯ ЦЕЛЬ

Наведение чистоты и порядка в собственном дворе, городе, стране — достойная цель. Цель, которая в России может смело претендовать на право называться национальной идеей.