Это самая длинная модель бренда, которая в будущем может предлагаться в России под брендом Lada.

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Dacia прекрасно чувствует себя в Европе, а Sandero даже обошел по продажам бестселлер Volkswagen — Golf. В 2020 году румынский бренд прекратил выпуск фургона Lodgy, оставшись без семиместного автомобиля. Теперь, как и было обещано несколько недель назад, Dacia представила Jogger, который в перспективе может собираться в России под брендом Lada.

Новинка будет доступна в пятиместной и семиместной конфигурациях. До передней стойки Jogger выглядит так же, как Sandero Stepway, но его потолок выше на 40 миллиметров.

При длине 4,55 метра Jogger стал самой длинной моделью Dacia. При этом объем багажного отделения машины достигает 708 литров в пятиместной версии. Сложив второй ряд сидений, объем багажника увеличивается до 1819 литров.

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Базовая версия автомобиля будет поставляться с держателем для смартфона, который заменит сенсорный экран мультимедийной системы. Также в «базе» обещают датчики света и дождя, круиз-контроль с ограничителем скорости и мультируль.

Как и новые Sandero, Sandero Stepway и Logan, Jogger будет предлагаться с бензиновыми и газовыми двигателями. Турбодизеля не предвидится. В частности, машину оснастят новым литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 110 л.с. Он станет самым мощным в линейке моторов.

Версия с ГБО будет иметь запас хода около 1000 километров благодаря 40-литровому баллону для газа и 50-литровому бензобаку. Позже появятся другие двигатели.

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Фото: Dacia