Dacia Jogger — новые подробности о будущем Ларгусе — журнал За рулем

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Dacia Jogger — новые подробности о будущем Ларгусе

Это самая длинная модель бренда, которая в будущем может предлагаться в России под брендом Lada.

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Dacia прекрасно чувствует себя в Европе, а Sandero даже обошел по продажам бестселлер Volkswagen — Golf. В 2020 году румынский бренд прекратил выпуск фургона Lodgy, оставшись без семиместного автомобиля. Теперь, как и было обещано несколько недель назад, Dacia представила Jogger, который в перспективе может собираться в России под брендом Lada.

Новинка будет доступна в пятиместной и семиместной конфигурациях. До передней стойки Jogger выглядит так же, как Sandero Stepway, но его потолок выше на 40 миллиметров.

Dacia Jogger — новые подробности о будущем Ларгусе

При длине 4,55 метра Jogger стал самой длинной моделью Dacia. При этом объем багажного отделения машины достигает 708 литров в пятиместной версии. Сложив второй ряд сидений, объем багажника увеличивается до 1819 литров.

Dacia Jogger — новые подробности о будущем Ларгусе

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Базовая версия автомобиля будет поставляться с держателем для смартфона, который заменит сенсорный экран мультимедийной системы. Также в «базе» обещают датчики света и дождя, круиз-контроль с ограничителем скорости и мультируль.

Как и новые Sandero, Sandero Stepway и Logan, Jogger будет предлагаться с бензиновыми и газовыми двигателями. Турбодизеля не предвидится. В частности, машину оснастят новым литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 110 л.с. Он станет самым мощным в линейке моторов.

Dacia Jogger — новые подробности о будущем Ларгусе

Версия с ГБО будет иметь запас хода около 1000 километров благодаря 40-литровому баллону для газа и 50-литровому бензобаку. Позже появятся другие двигатели.

Dacia Jogger — новые подробности о будущем Ларгусе

Фото: Dacia

Dacia Jogger — новые подробности о будущем Ларгусе

Это самая длинная модель бренда, которая в будущем может предлагаться в России под брендом Lada.

Dacia Jogger — новые подробности о будущем Ларгусе — фото 1275602Dacia Jogger — новые подробности о будущем Ларгусе — фото 1275601Dacia Jogger — новые подробности о будущем Ларгусе — фото 1275600Dacia Jogger — новые подробности о будущем Ларгусе — фото 1275599Dacia Jogger — новые подробности о будущем Ларгусе
Dacia Jogger — новые подробности о будущем Ларгусе

Это самая длинная модель бренда, которая в будущем может предлагаться в России под брендом Lada.

Dacia Jogger — новые подробности о будущем Ларгусе — фото 1275599Dacia Jogger — новые подробности о будущем Ларгусе — фото 1275601Dacia Jogger — новые подробности о будущем Ларгусе — фото 1275600Dacia Jogger — новые подробности о будущем Ларгусе — фото 1275602Dacia Jogger — новые подробности о будущем Ларгусе
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