Renault показала мини-кроссовер Spring

Вся соль в том, что это электромобиль с запасом хода в 305 км при езде по городу. В Румынии, где он производится под маркой Dacia, кроссовер стоит примерно 615 тысяч рублей.

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Эта маленькая румынская «электричка» компании Dacia, входящей в концерн Renault, может стать бестселлером, если смотреть на ее стоимость. Но может и провалиться, если обратить внимание на технические характеристики.

Dacia Spring — это небольшой городской электромобиль с приличным запасом хода. Согласно методике WLTP, полностью заряженного аккумулятора машине хватит на 230 км. При езде же по городу запас хода может достигать 305 км (электромобили экономичнее на небольших скоростях).

Но ездить на 44-сильном Spring будет достаточно проблематично, особенно в городе, где необходимо постоянно разгоняться со светофоров и желательно не задерживать поток. Например, скорости 48 км/ч электромобиль достигает за 5,8 секунды, а 100 км/ч — нет, не за 11,6, как можно было бы предположить, а за 19,1 секунды. Максимальная же скорость составляет всего 125 км/ч.

На что это похоже? Например, 80-сильный AMC Gremlin 1977 года разгонялся до сотни за 15,7 секунды, а Volkswagen Beetle того же года — за 17,2. Но следует напомнить, что наша Ока (ВАЗ-1111) достигала скорости 100 км/ч за 30 секунд после старта, а версия 11113 — за 24 секунды.

Динамика — определенно, главный минус машины. Но при этом нужно обязательно обратить внимание на стоимость.

Во Франции цена Dacia Spring составит всего 16 990 евро, или менее 1,5 млн рублей. С учетом же экологического бонуса от правительства стоимость составляет 12 403 евро, или чуть больше российского миллиона. В самой же Румынии, где производится Spring, его стоимость с учетом дотаций может составить всего 7 тысяч евро, или 615 тысяч рублей.

Предлагаться электромобиль будет в трех версиях: стандартной и бизнес (для автопарков и каршеринга), а с 2022 года — коммерческой Spring Cargo, без заднего сиденья. Объем багажника фургончика составит 1100 л, а грузоподъемность — 325 кг.

В топовой комплектации Spring за 18 490 евро (1,6 млн рублей) есть 7-дюймовый экран мультимедийной системы, камера заднего вида и парктроники, полноразмерная запаска и окраска кузова металлик, а также система быстрой зарядки (до 30 кВт).

Предварительные заказы во Франции уже принимаются, а первые автомобили передадут клиентам этой осенью.

Автомобили АВТОВАЗа и Dacia будут строиться на одинаковых платформах. В частности, появится компактный кроссовер.

Фото: Dacia