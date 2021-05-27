АВТОВАЗ раскрыл внедорожные особенности новой Нивы

Она будет кроссовером? Нет, официально заявлен честный полный привод!

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Третье поколение внедорожника Нива будет построено на платформе Renault CMF-B. Эта архитектура позволяет разрабатывать модели сегментов В, С и SUV. Но сможет ли Нива остаться внедорожником или же примкнет к многочисленному стану кроссоверов? На страницах корпоративного вазовского издания «Волжский автостроитель» (№ 5 (62), от 26 мая 2021) этот вопрос прояснил Кура Сельчук, исполнительный вице-президент по инжинирингу АВТОВАЗа.

Он напомнил, что до 2025 года бренд Lada выпустит на рынок четыре модели, в числе которых будет Niva и кроссовер сегмента С-SUV. Отметим, что близким родственником последнего, вероятно, окажется кроссовер Dacia Bigster, дизайн которого был недавно запатентован. А вот Нива, хоть и будет делить с этими машинами платформу, стоит немного особняком — и нигде официально кроссовером не называется.

Niva нового поколения, которая должна выйти на рынок в 2024 году, будет нести в себе все основные преимущества легендарного автомобиля», — отметил Кура Сельчук.

Таковыми преимуществами на АВТОВАЗе считают:

высокий клиренс

полноценная система 4х4

понижающий ряд передач

Исполнительный вице-президент заметил, что такого внедорожного блока в платформе CMF-B сейчас нет, и поэтому службе инжиниринга АВТОВАЗа предстоит самостоятельно создать его. «Платформа — это условный набор блоков и элементов, которые для каждого нового автомобиля необходимо заново скомпоновать и настроить, получив заложенные в проекте технические характеристики», — подчеркнул Кура Сельчук.

По предварительным данным, дизайн новой Нивы уже запатентован, но на АВТОВАЗе официально эту информацию не подтверждают.

Фото: Group Renault