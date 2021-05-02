Никаких «иксов»: АВТОВАЗ утвердил дизайн новой Нивы

Новая Нива во многих элементах будет перекликаться с ВАЗ-2121 — обещают даже заднюю стойку кузова с характерными прорезями вентиляции.

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Облик нового поколения внедорожников под брендом Lada окончательно утвержден, и в нем действительно не будет «икс-фейса», т.е. характерной маски на передке, придуманной прежним дизайнером АВТОВАЗа Стивом Маттином. Напомним, с середины декабря 2020 года дизайном автомобилей Lada руководит Жан-Филипп Салар из Dacia. Широко известный эскиз новой Нивы сделан уже под его началом.

Теперь обозначенные в этом эскизе тенденции находят подтверждение — по данным «Русского автомобиля», на АВТОВАЗе состоялось окончательное утверждение облика нового поколения Lada Niva.

Все, больше никаких Х-образных элементов, ни на передке, ни на боковинах. Возврат к корням, так сказать: общие контуры машины явно имеют общее с первой Нивой Валерия Семушкина, а задок (особенно задняя стойка) вообще решены в фирменном семушкинском стиле. Фары, увы, не круглые; оптика сложная, примерно как на концепте», — сообщает источник.

По поводу фар ранее высказался американский сайт Jalopnik: по мнению издания, светодиодные элементы, показанные на эскизе, напоминают буквы L и D, как бы складываясь в название российского бренда.

Как известно, новая Lada Niva в своей основе будет иметь платформу Renault СMF-B. По предварительным данным, расположение двигателя будет поперечным. Габаритная длина составит 4280 мм, колесная база — 2600 мм, клиренс — 240 мм (у нынешней Niva Travel — 4099 мм, 2450 мм и 220 мм).

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Привод — только полный, с подключением задней оси: в обычной версии — электромагнитной муфтой, а в варианте Off-road — редуктором с двумя пакетами фрикционов. В трансмиссии варианта Off-road также предусмотрена понижающая передача.

Есть и предварительный список силовых агрегатов: атмосферники ВАЗ-21179 объемом 1,8 л в паре с 6-ступенчатой МКП Renault и вариатором Jatco, а также турбированный 1,3- литровый мотор Renault, сочетающийся с вариатором Jatco.

Согласно новой стратегии, выход автомобиля на рынок планируется в 2024 году а спустя еще год должен появиться более крупный внедорожник, пока обозначенный как Lada С-SUV.

Фото: Lada