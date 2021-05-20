С прицелом на новую Ниву: запатентован дизайн Dacia Bigster

Совпадение с показанным в январе концептом — почти полное.

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В январе подконтрольный Group Renault бренд Dacia представил концепт кроссовера Bigster, европейский дебют которого ожидается в 2025 году. Теперь же Dacia запатентовала дизайн серийной версии модели — ресурс Autofacil опубликовал изображения, размещенные на сайте Европейского патентного ведомства (EPO).

Делая скидку на специфический характер изображений, можно сказать, что серийный Bigster будет несильно отличаться от показанного концепта: как ни странно, узнаются и довольно затейливая светодиодная головная оптика, и задние Y-образные фонари, и изобилующие изломами контуры пластикового обвеса, и пропорции кузова, и его общая стилистика.

В иерархии моделей Bigster окажется над кроссовером Duster, габаритная длина новинки составит около 4,6 метра. Салон — пятиместный, но не исключается и вариант в духе Skoda Kodiaq, с дополнительными двумя местами третьего ряда. Линейку двигателей составят бензиновые турбомоторы с отдачей от 90 до 150 л.с., а также ожидается гибридная версия с 1,6-литровым ДВС в основе, развивающая около 140 л.с.

Румынский бренд Dacia и российская Lada при разработке всех новых моделей используют платформу Renault CMF-B. К Бигстеру в России приковано повышенное внимание, ведь он в какой-то степени окажется родственником внедорожника Niva третьего поколения, появление которого, в соответствии с планом развития модельного ряда Lada, намечено на 2024 год.

Известно также, что в 2025 году у новой Нивы появится еще один родственник — автомобиль, по образному выражению боссов Group Renault, «пробивающий стеклянный потолок С-сегмента», кроссовер, пока скрывающийся под загадочным обозначением Lada C-SUV. На данный момент неизвестно, будет ли это длиннобазная версия новой Нивы (по аналогии с двумя нынешними модификациями Niva Legend) или же самостоятельная, более крупная модель.

Велика вероятность, что именно C-SUV будет компоновочно и технически близок к только что запатентованному Dacia Bigster.

Фото: EPO