Lada после 2023 года: все основные изменения

Количество моделей и модификаций сократится с 18 до 11, а вместо четырех платформ будет одна. Но на АВТОВАЗе уверены, что это только на пользу.

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Чем меньше времени будет оставаться до 2023 года, тем больше подробностей станет появляться о том, какими станут автомобили Lada после перехода на платформу Renault CMF-B. Напомним, в 2021 и 2022 годах принципиальных новинок от АВТОВАЗа мы не увидим, зато с 2023 года модельный ряд начнет кардинально преображаться. Вместо нынешних четырех платформ у Lada останется лишь одна.

На 2023 год запланировано появление серийной Гранты второго поколения, у которой будет три модификации (седан, универсал и кросс-универсал), а лифтбек и хэтчбек останутся в прошлом. Затем должна дебютировать новая Веста, в 2024-м появится следующая генерация Нивы (хотя нынешние внедорожники продолжат делать до 2026-го), а в 2025-м — более крупный С-SUV. Ресурс «Автовзгляд» выяснил у представителей Lada Фабьена Гульми и Олега Груненкова некоторые нюансы реформации отечественного бренда. Приводим их списком.

Две из пяти грядущих новинок — это Гранта на базе нового Renault Logan (на фото сверху) и Нива, по которой пока есть только тизерное изображение

Современная платформа позволит марке Lada вернуться на зарубежные рынки. Главная ставка в этом — на новую Ниву.

Переход на технологии и комплектующие Group Renault усилит российскую конструкторскую школу, наши инженеры смогут проявить себя на мировом уровне.

Радикально сократятся сроки разработки новых моделей, потому что многие узлы можно будет не создавать с нуля, а брать из обширного ассортимента альянса.

АВТОВАЗ не станет заводом отверточной сборки — опасения об этом высказываются уже около 10 лет, но на практике конструкторская работа на предприятии становится интенсивнее и интереснее.

Подготовка к освоению новых моделей уже идет: в марте 2021 года АВТОВАЗ показал модернизированную линию сборки, позволяющую, в том числе, вести и производство полноприводных модификаций.

Фото: Renault