Lada с полным приводом? АВТОВАЗ показал производство будущих моделей

«Свадьбу» теперь «играют» по стандартам Renault: компоненты осей, трансмиссия и двигатель подходят к кузову единым блоком.

Материалы по теме Началась модернизация конвейера Largus и XRAY

На АВТОВАЗе в конце прошлого и начале нынешнего годов модернизировали главный конвейер, и теперь Youtube-канал «На заводе» показал, что же реально изменилось на сборке автомобилей платформы B0, Renault Logan/Sandero, Lada XRAY и Largus. Главное изменение — появление цеха по подсборке шасси с силовым агрегатом, а также начало работы полуавтоматической линии по установке модуля двигатель/шасси на кузов.

Раньше так называемая «свадьба» (процесс монтажа силового агрегата в кузов) была одним процессом, а установка компонентов шасси — другим. Теперь же, как видно из ролика, элементы передней и задней оси, трансмиссия и двигатель подходят к кузову единым блоком на специальной тележке. Из-за модернизации не только сама «свадьба» стала процессом более простым, но и облегчились многие сопутствующие операции.

Как ранее отмечали независимые источники, такое приведение техпроцесса к стандартам Group Renault может означать, что конвейер в Тольятти готовят для сборки полноприводных моделей. Внедрение новой платформы 4х4 на замену доживающим свой век Niva Legend и Niva Travel на АВТОВАЗе назревает уже давно.

Но появление полноприводных машин на вазовском конвейере может оказаться и куда более близкой перспективой — например, если с московского завода «Renault Россия» перенесут сборку нового Duster.

Видео: Youtube/НА ЗАВОДЕ